СМИ: Почеттино выразил желание возглавить «Манчестер Юнайтед»

Источник: AP 2019

Почеттино, возглавлявший лондонский клуб с 2014 года, был уволен 19 ноября в связи с неудачными результатами команды. По информации издания, 47-летний аргентинец заинтересован в должности главного тренера «Манчестер Юнайтед» с момента увольнения португальца Жозе Моуринью в декабре 2018 года, который спустя день после ухода Почеттино занял место главного тренера «Тоттенхэма». Также возможным продолжением карьеры для Почеттино является лондонский «Арсенал», с поста наставника которого 29 декабря был уволен испанец Унаи Эмери.

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Главным тренером «Манчестер Юнайтед» является норвежец Уле Гуннар Сульшер. В текущем сезоне клуб идет девятым в таблице чемпиона Англии с 18 очками в 14 матчах, в Лиге Европы клуб обеспечил себе выход в плей-офф, занимая первое место в группе с 10 очками в пяти матчах.