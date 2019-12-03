Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:05
Лион
Лилль
Футбол. Зарубежный
23:15
Бернли
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кристал Пэлас
Борнмут
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бордо
Ним
50
Футбол. Зарубежный
21:00
Брест
Страсбур
50
Футбол. Зарубежный
21:00
Анже
Марсель
02
Все события
Фоторепортажи
12«Локомотив» уступил «Байеру» и потерял шансы на евровесну
7Месси в шестой раз стал обладателем «Золотого мяча»
22:27 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Почеттино выразил желание возглавить «Манчестер Юнайтед»

ТАСС, 3 декабря. Аргентинский специалист Маурисио Почеттино, который был уволен с поста главного тренера английского «Тоттенхэма», хотел бы возглавить «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на газету Manchester Evening News.

Наверх
Источник: AP 2019

Почеттино, возглавлявший лондонский клуб с 2014 года, был уволен 19 ноября в связи с неудачными результатами команды. По информации издания, 47-летний аргентинец заинтересован в должности главного тренера «Манчестер Юнайтед» с момента увольнения португальца Жозе Моуринью в декабре 2018 года, который спустя день после ухода Почеттино занял место главного тренера «Тоттенхэма». Также возможным продолжением карьеры для Почеттино является лондонский «Арсенал», с поста наставника которого 29 декабря был уволен испанец Унаи Эмери.

Читайте также
Рекорд «Ливерпуля» и сплошные увольненияКаким вышел тур АПЛ

Главным тренером «Манчестер Юнайтед» является норвежец Уле Гуннар Сульшер. В текущем сезоне клуб идет девятым в таблице чемпиона Англии с 18 очками в 14 матчах, в Лиге Европы клуб обеспечил себе выход в плей-офф, занимая первое место в группе с 10 очками в пяти матчах.

Под руководством Почеттино «Тоттенхэм» впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов (в сезоне-2018/19), где уступил английскому «Ливерпулю» со счетом 0:2. Также Почеттино вывел команду в финал Кубка английской лиги сезона-2014/15. Почеттино четыре раза признавался лучшим тренером месяца в чемпионате Англии по футболу. Ранее специалист возглавлял английский «Саутгемптон» и испанский «Эспаньол».

Читайте также
Тоттенхэм Хотспур
НовостиМатчиСоставСтатистика
Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Лучший игрок сборной России прошлого сезона не может обрести себя в США
Мишин: Видимо, сила русских девочек имеет и отрицательную сторону
Кто бы получал «Золотой мяч» в мире без Месси и Роналду (фото)
Муж-хакер, перепутанная дата и другие странности из отчета WADA
Что ждет российских биатлонистов в оставшихся гонках Эстерсунда
Червиченко вспомнил, как «Спартаку» предлагали сдать финал Кубка
Черчесов высказался о возможной встрече со сборной Украины на ЧЕ
МОК утвердил переход российской гимнастки в сборную Грузии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь