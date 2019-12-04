«Манчестер Сити» разгромил «Бернли» в матче чемпионата Англии
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. «Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Бернли» в выездном матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу.
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. «Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Бернли» в выездном матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 4:1 в пользу «горожан», в составе которых голы забили Габриэл Жезус (24-я и 50-я минуты), Родриго (68) и Рияд Марез (87), хозяева поля ответили точным ударом Робби Брэди на 89-й минуте.
«Манчестер Сити» (32 очка) занимает второе место в турнирной таблице
|Шон Дайч
|Хосеп Гвардьола
|Роберт Брэйди(Джефф Хендрик)
|89′
|Габриэл Жезус(Давид Сильва)
|24′
|Габриэл Жезус(Бернарду Силва)
|50′
|Родриго Эрнандес
|68′
|Рияд Махрез(Бернарду Силва)
|87′
|1
|Ник Поуп
|31
|Эдерсон
|26
|Филлип Бардсли
|2
|Кайл Уокер
|23
|Эрик Питерс
|12
|Хосе Анхель Анхелиньо
|5
|Джеймс Тарковски
|30
|Николас Отаменди
|6
|Бен Ми
|16
|Родриго Эрнандес
|25
|Аарон Леннон
|21
|Давид Сильва
|4
|Джек Корк
|9
|Габриэл Жезус
|13
|Джефф Хендрик
86′
|20
|Бернарду Силва
15′
|11
|Дуайт Макнейл
75′
|25
|Фернандинью
85′
|12
|Роберт Брэйди
|50
|Эрик Гарсия
|8
|Дэнни Дринкуотер
59′
|17
|Кевин Де Брейне
80′
|10
|Эшли Барнс
|47
|Фил Фоуден
|9
|Крис Вуд
59′
|7
|Рахим Стерлинг
72′
|19
|Джей Родригес
|26
|Рияд Махрез
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|4
|Удары (всего)
|17
|2
|Удары в створ
|8
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|6
|9
|Фолы
|6
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Джон Мосс(Англия)