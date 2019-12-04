«Манчестер Сити» разгромил «Бернли» в матче чемпионата Англии

Встреча, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 4:1 в пользу «горожан», в составе которых голы забили Габриэл Жезус (24-я и 50-я минуты), Родриго (68) и Рияд Марез (87), хозяева поля ответили точным ударом Робби Брэди на 89-й минуте.