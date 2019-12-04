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10:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Манчестер Сити» разгромил «Бернли» в матче чемпионата Англии

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. «Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Бернли» в выездном матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу.

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 4:1 в пользу «горожан», в составе которых голы забили Габриэл Жезус (24-я и 50-я минуты), Родриго (68) и Рияд Марез (87), хозяева поля ответили точным ударом Робби Брэди на 89-й минуте.

«Манчестер Сити» (32 очка) занимает второе место в турнирной таблице премьер-лиги, на 8 баллов отставая от лидирующего «Ливерпуля», имеющего игру в запасе, «Бернли» (18) идет 11-м.

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1:4
Первый тайм: 0:1
Манчестер Сити
Футбол, Англия, Тур 153.12.2019, 23:15 (МСК UTC+3)Turf Moor, 20101 зритель
Главные тренеры
Шон ДайчХосеп Гвардьола
Голы
Роберт Брэйди(Джефф Хендрик)89′
Габриэл Жезус(Давид Сильва)24′
Габриэл Жезус(Бернарду Силва)50′
Родриго Эрнандес68′
Рияд Махрез(Бернарду Силва)87′
Составы команд
1Ник Поуп
31Эдерсон
26Филлип Бардсли
2Кайл Уокер
23Эрик Питерс
12Хосе Анхель Анхелиньо
5Джеймс Тарковски
30Николас Отаменди
6Бен Ми
16Родриго Эрнандес
25Аарон Леннон
21Давид Сильва
4Джек Корк
9Габриэл Жезус
13Джефф Хендрик
86′
20Бернарду Силва
15′
11Дуайт Макнейл
75′
25Фернандинью
85′
12Роберт Брэйди
50Эрик Гарсия
8Дэнни Дринкуотер
59′
17Кевин Де Брейне
80′
10Эшли Барнс
47Фил Фоуден
9Крис Вуд
59′
7Рахим Стерлинг
72′
19Джей Родригес
26Рияд Махрез
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
4Удары (всего)17
2Удары в створ8
0Штанги, перекладины0
3Угловые6
9Фолы6
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяДжон Мосс(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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