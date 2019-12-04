Ибрагимович объявил о продолжении карьеры в Италии

— Я присоединюсь к клубу, который должен вернуться на победный путь, который должен обновить историю и биться против всех и всего, — цитирует GQ Italia Ибрагимовича. — Только так я смогу найти необходимую мотивацию, чтобы снова вас удивить. Речь идет не только о выборе команды, но есть и другие факторы, которые необходимо учитывать, в том числе интересы моей семьи. Скоро увидимся в Италии.