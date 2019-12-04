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10:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ибрагимович объявил о продолжении карьеры в Италии

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович заявил, что в январе присоединится к итальянскому клубу.

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Источник: AP 2019

Ранее стало известно, что швед не будет продлевать контракт с американским коллективом и в начале 2020 года станет свободным агентом.

— Я присоединюсь к клубу, который должен вернуться на победный путь, который должен обновить историю и биться против всех и всего, — цитирует GQ Italia Ибрагимовича. — Только так я смогу найти необходимую мотивацию, чтобы снова вас удивить. Речь идет не только о выборе команды, но есть и другие факторы, которые необходимо учитывать, в том числе интересы моей семьи. Скоро увидимся в Италии.

Напомним, ранее СМИ сообщали об интересе к Ибрагимовичу со стороны «Наполи» и «Милана».

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