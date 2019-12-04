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10:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Слуцкий устроил прощальный обед для «Витесса» и растрогал фанатов

Российский тренер Леонид Слуцкий устроил прощальный обед футболистам нидерландского «Витесса» и растрогал пользователей социальных сетей. Комментарии появились под записью в Instagram наставника.

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Источник: РИА "Новости"

«Последний обед. Я люблю вас, ребята», — подписал пост Слуцкий. В ответ фанаты поблагодарили тренера за работу в клубе.

«Сильное фото! Удачи вам в новом клубе», «Единственный раз позволю коммент. Удачи. У вас все будет хорошо. Вы позитивный и умный», «Я сейчас заплачу», — писали юзеры.

Во время загрузки произошла ошибка.

Слуцкий ушел с поста главного тренера «Витесса» 30 ноября. Под его руководством команда потерпела пять поражений подряд в национальном чемпионате и опустилась на седьмое место в турнирной таблице. Слуцкий руководил «Витессом» с лета 2018 года.

В 2017 году специалист тренировал клуб английского Чемпионшипа «Халл Сити». Наибольших успехов он добился во главе ЦСКА, сумев трижды привести московский клуб к победе в чемпионате России. Также в послужном списке Слуцкого — работа главным тренером сборной России.

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Слуцкий в ЦСКА: 7 лет, три сотни матчей
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