Роскошная муза легенды: ради нее Месси продолжает завоевывать трофеи

Нет никаких сомнений, что рекорд Месси не был бы возможен без вклада его супруги Антонелы Рокуццо, которая сопровождает бомбардира на протяжении почти всей жизни.
Пара познакомилась в провинциальном аргентинском городке Росарио, откуда оба они родом. Месси изначально познакомился в двоюродным братом Антонелы, а уже тот представил подростков друг другу.
В 2000 году Месси в возрасте 13 лет перешел из «Ньюэллс Олд Бойз» в «Барселону», и друзьям пришлось на время расстаться. Воссоединились Месси и Рокуццо в 2007-м, когда Антонела приняла решение переехать в Испанию, чтобы быть поближе к возлюбленному.
В 2009 году пара сделала свои отношения достоянием общественности, и карьера Месси стала набирать обороты: он выиграл четыре подряд «Золотых мяча», а также завоевал многочисленные трофеи на клубном уровне. Непокоренной осталась лишь вершина чемпионата мира. Ближе всего к победе на мировом первенстве Аргентина была в 2014 году, когда в финале уступила Германии.
Свадьба Антонелы и Лионеля состоялась летом 2017 года в их родном Росарио. Торжественную церемонию посетили многие одноклубники Месси. На тот момент у счастливых молодоженов уже было двое детей Тьяго и Матео, а в 2018 году родился Чиро.
Нет никаких сомнений, что именно для Антонелы и своих детей Месси продолжает восхищать своей игрой болельщиков и экспертов, доказывая, что ради них готов и дальше штамповать рекорды.