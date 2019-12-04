Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Дижон
Монпелье
Футбол. Зарубежный
21:00
Сент-Этьен
Ницца
Футбол. Зарубежный
21:00
Амьен
Реймс
Футбол. Зарубежный
21:00
Тулуза
Монако
Футбол. Зарубежный
21:00
Метц
Ренн
Футбол. Зарубежный
22:30
Вулверхэмптон Уондерерс
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:30
Лестер
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
22:30
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
22:30
Челси
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
22:30
Саутгемптон
Норвич
Футбол. Зарубежный
23:05
ПСЖ
Нант
Футбол. Зарубежный
23:15
Ливерпуль
Эвертон
Футбол. Зарубежный
3.12
Бернли
Манчестер Сити
14
Футбол. Зарубежный
3.12
Лион
Лилль
01
Футбол. Зарубежный
3.12
Кристал Пэлас
Борнмут
10
Все события
Фоторепортажи
25Евро-2020. Составы групп
42Емельяненко и Кокляев обнимались, Запашный примерял пояс, Джиган пел. Фото «главного боя года»
09:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Роскошная муза легенды: ради нее Месси продолжает завоевывать трофеи

В понедельник 2 декабря капитан «Барселоны» Лионель Месси получил приз лучшему футболисту года по версии авторитетного французского журнала France Football. Этот «Золотой мяч» стал для аргентинца шестым по счету, благодаря чему он обошел Криштиану Роналду, у которого пять наград.

Наверх
20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

Нет никаких сомнений, что рекорд Месси не был бы возможен без вклада его супруги Антонелы Рокуццо, которая сопровождает бомбардира на протяжении почти всей жизни.

Пара познакомилась в провинциальном аргентинском городке Росарио, откуда оба они родом. Месси изначально познакомился в двоюродным братом Антонелы, а уже тот представил подростков друг другу.

В 2000 году Месси в возрасте 13 лет перешел из «Ньюэллс Олд Бойз» в «Барселону», и друзьям пришлось на время расстаться. Воссоединились Месси и Рокуццо в 2007-м, когда Антонела приняла решение переехать в Испанию, чтобы быть поближе к возлюбленному.

Во время загрузки произошла ошибка.

В 2009 году пара сделала свои отношения достоянием общественности, и карьера Месси стала набирать обороты: он выиграл четыре подряд «Золотых мяча», а также завоевал многочисленные трофеи на клубном уровне. Непокоренной осталась лишь вершина чемпионата мира. Ближе всего к победе на мировом первенстве Аргентина была в 2014 году, когда в финале уступила Германии.

Свадьба Антонелы и Лионеля состоялась летом 2017 года в их родном Росарио. Торжественную церемонию посетили многие одноклубники Месси. На тот момент у счастливых молодоженов уже было двое детей Тьяго и Матео, а в 2018 году родился Чиро.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Нет никаких сомнений, что именно для Антонелы и своих детей Месси продолжает восхищать своей игрой болельщиков и экспертов, доказывая, что ради них готов и дальше штамповать рекорды.

 Канадская красотка, стоившая российскому хоккеисту карьеры
Тренер часто просит ее быть посдержаннее при публикации горячих фото
Финал Гран-при по фигурному катанию обещает быть уникальным
Кучеров стал четвертым бомбардиром в истории «Тампы»
Самый дорогой русский вратарь НХЛ уже два матча сидит в запасе
Слуцкий устроил прощальный обед для «Витесса» (фото)
Ибрагимович объявил о продолжении карьеры в Италии
«Манчестер Сити» разгромил «Бернли» в матче чемпионата Англии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь