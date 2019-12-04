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12:23 (мск), источник: Vesti.kz

Участник Лиги Европы от Казахстана нашел первого новичка

Форвард сборной Грузии по футболу Элгуджа Лобжанидзе перейдет в «Кайсар», передает корреспондент Vesti.kz.

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Согласно данным Transfermarkt, 27-летний игрок присоединится к кызылординскому клубу 1 января.

В прошедшем сезоне в КПЛ Лобжанидзе выступал за «Тараз», забив восемь мячей и отдав один ассист в 24 матчах. При этом южане финишировали на десятом месте, вследствие чего прописку в классе сильнейших отстаивали в переходных играх с бронзовым призером первой лиги «Акжайыком», которого в итоге победили с общим счетом 3:1.

В свою очередь «Кайсар» занял шестое место, а также завоевал Кубок Казахстана, выиграв в финале у «Атырау» (2:1), что позволило кызылординской команде заполучить путевку во второй квалификационный раунд Лиги Европы-2020/21.

Текущая трансферная стоимость Лобжанидзе оценивается в 350 тысяч евро.

Ранее он играл за грузинские «ВИТ Джорджия», «Шукура», «Динамо» (Батуми), «Металлург (Рустави)», российский «Оренбург».

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