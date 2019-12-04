Участник Лиги Европы от Казахстана нашел первого новичка
Форвард сборной Грузии по футболу Элгуджа Лобжанидзе перейдет в «Кайсар», передает корреспондент Vesti.kz.
Форвард сборной Грузии по футболу Элгуджа Лобжанидзе перейдет в «Кайсар», передает корреспондент Vesti.kz.
Согласно данным Transfermarkt, 27-летний игрок присоединится к кызылординскому клубу 1 января.
В прошедшем сезоне в КПЛ Лобжанидзе выступал за «Тараз», забив восемь мячей и отдав один ассист в 24 матчах. При этом южане финишировали на десятом месте, вследствие чего прописку в классе сильнейших отстаивали в переходных играх с бронзовым призером первой лиги «Акжайыком», которого в итоге победили с общим счетом 3:1.
В свою очередь «Кайсар» занял шестое место, а также завоевал Кубок Казахстана, выиграв в финале у «Атырау» (2:1), что позволило кызылординской команде заполучить путевку во второй квалификационный раунд Лиги Европы-2020/21.
Текущая трансферная стоимость Лобжанидзе оценивается в 350 тысяч евро.
Ранее он играл за грузинские «ВИТ Джорджия», «Шукура», «Динамо» (Батуми), «Металлург (Рустави)», российский «Оренбург».