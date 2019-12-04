Участник Лиги Европы от Казахстана нашел первого новичка

В прошедшем сезоне в КПЛ Лобжанидзе выступал за «Тараз», забив восемь мячей и отдав один ассист в 24 матчах. При этом южане финишировали на десятом месте, вследствие чего прописку в классе сильнейших отстаивали в переходных играх с бронзовым призером первой лиги «Акжайыком», которого в итоге победили с общим счетом 3:1.