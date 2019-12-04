Лучший бомбардир «Шахтера» и еще три легионера покинули клуб

По информации источника, это Артем Барановский, Иван Пешич, Лувага Кизито и Режиналдо. У всех игроков истекли контракты с командой, и руководство карагандинцев решило их не продлевать.

Украинский защитник Артем Барановский в прошедшем сезоне сыграл за карагандинский клуб 33 матча, забил один гол. Форвард из Хорватии Иван Пешич стал одним из самых ярких игроков чемпионата Казахстана, приняв участие также в 33 матчах, отличившись восемь раз.