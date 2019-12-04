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12:56 (мск), источник: Vesti.kz

Лучший бомбардир «Шахтера» и еще три легионера покинули клуб

Сразу четыре основных игрока «Шахтера» покинули команду, сообщает корреспондент KazFootball.kz.

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По информации источника, это Артем Барановский, Иван Пешич, Лувага Кизито и Режиналдо. У всех игроков истекли контракты с командой, и руководство карагандинцев решило их не продлевать.

Украинский защитник Артем Барановский в прошедшем сезоне сыграл за карагандинский клуб 33 матча, забил один гол. Форвард из Хорватии Иван Пешич стал одним из самых ярких игроков чемпионата Казахстана, приняв участие также в 33 матчах, отличившись восемь раз.

Нападающий из Уганды Лувага Кизито огорчил вратарей соперников пять раз, сыграв 24 игры. Артур Режиналдо в третьем круге премьер-лиги стал основным нападающим «Шахтера», сыграв в 14 матчах, поразил ворота три раза.

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