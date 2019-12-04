Лучший бомбардир «Шахтера» и еще три легионера покинули клуб
Сразу четыре основных игрока «Шахтера» покинули команду, сообщает корреспондент KazFootball.kz.
Сразу четыре основных игрока «Шахтера» покинули команду, сообщает корреспондент KazFootball.kz.
По информации источника, это Артем Барановский, Иван Пешич, Лувага Кизито и Режиналдо. У всех игроков истекли контракты с командой, и руководство карагандинцев решило их не продлевать.
Украинский защитник Артем Барановский в прошедшем сезоне сыграл за карагандинский клуб 33 матча, забил один гол. Форвард из Хорватии Иван Пешич стал одним из самых ярких игроков чемпионата Казахстана, приняв участие также в 33 матчах, отличившись восемь раз.
Нападающий из Уганды Лувага Кизито огорчил вратарей соперников пять раз, сыграв 24 игры. Артур Режиналдо в третьем круге