Полузащитник Алексей Риос покидает борисовский БАТЭ

Алексей Риос, которому сейчас 32 года, начал профессиональную карьеру в 2006 году в солигорском «Шахтере», с ним стал обладателем Кубка Беларуси, 4 раза был серебряным и дважды бронзовым призером чемпионата страны. Перейдя в 2015 году в БАТЭ, Алексей Риос четырежды становился чемпионом Беларуси, трижды выиграл Суперкубок и один раз Кубок страны. В борисовской команде он провел 168 игр, забив 18 мячей. В составе национальной сборной он сыграл 10 матчей, забив 1 гол.