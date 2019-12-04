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12:59 (мск), источник: БЕЛТА

Полузащитник Алексей Риос покидает борисовский БАТЭ

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полузащитник Алексей Риос покидает футбольный клуб БАТЭ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе борисовчан.

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Алексей Риос, которому сейчас 32 года, начал профессиональную карьеру в 2006 году в солигорском «Шахтере», с ним стал обладателем Кубка Беларуси, 4 раза был серебряным и дважды бронзовым призером чемпионата страны. Перейдя в 2015 году в БАТЭ, Алексей Риос четырежды становился чемпионом Беларуси, трижды выиграл Суперкубок и один раз Кубок страны. В борисовской команде он провел 168 игр, забив 18 мячей. В составе национальной сборной он сыграл 10 матчей, забив 1 гол.

Недавно БАТЭ покинул сербский полузащитник Слободан Симович, который выступал за борисовчан с марта 2018 года, завоевав золото и серебро чемпионата Беларуси.

Сейчас футболисты БАТЭ, которые после 13 подряд чемпионских титулов стали вторыми, в отпуске, он завершится в середине января 2020 года.

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