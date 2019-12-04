«Челси» — «Астон Вилла»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата Англии

Источник: Reuters

Ставка: победа «Челси» с форой (-2) за 2.25.

Футбол Англия 2019/2020 Тур 15, 4.12.2019, 22:30 Челси - Астон Вилла -

«Здесь любопытны много деталей. Во-первых, «Астон Вилла» играет на выезде плохо, но это не касается последней игры 2:2 на «Олд Траффорд». Вообще у «Виллы» 5 поражений в 7 гостевых матчах.

Во-вторых, «Челси» довольно результативно играет, забивая более двух голов в среднем за матча, но это не касается последней игры против «Вест Хэма». Помните, ноль голов, ноль забитых мячей и поражение.

Думаю, что здесь все будет по-другому, потому что «Челси» нужна маленькая победоносная война.

Лондонцы забивают больше двух мячей в большинстве матчей против «Астон Виллы».