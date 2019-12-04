«Челси» — «Астон Вилла»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата Англии
Известный телекомментатор Денис Казанский дал прогноз на матч 15-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Челси» — «Астон Вилла».
Известный телекомментатор Денис Казанский дал прогноз на матч 15-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Челси» — «Астон Вилла».
Ставка: победа «Челси» с форой (-2) за 2.25.
«Здесь любопытны много деталей.
Думаю, что здесь все будет
В матчах «Астон Виллы» два мяча влетает более чем в 70% матчей. Словом, я бы взял победу «Челси» с форой (-2). Мне кажется, что Френк Лэмпард сможет мотивировать свою команду на игру против «Астон Виллы» после тяжелейшей ситуации в матче с «Вест Хэмом». Победа «Челси» с форой (-2) смотрится, на мой взгляд, привлекательно"