Игравший в Бельгии бомбардир-полузащитник решил остаться в КПЛ

В «Окжетпесе» Стоянович стал одним из лидеров команды и несколько раз выводил партнеров в качестве капитана. В минувшем сезоне КПЛ на его счету 30 матчей, в которых центральный полузащитник забил шесть мячей и сделал пять голевых передач. Вместе с бразильцем Данилой Алмейда балканец стал лучшим бомбардиром «Окжетпеса».

В сезонах 2017−2018 годов Стоянович защищал цвета карагандинского «Шахтера» и дважды помог «горнякам» сохранить прописку в КПЛ. В своем первом сезоне в Казахстане стал лучшим бомбардиром «Шахтера» с десятью забитыми мячами.