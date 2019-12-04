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18:48 (мск), источник: Vesti.kz

Игравший в Бельгии бомбардир-полузащитник решил остаться в КПЛ

Полузащитник «Окжетпеса» Милан Стоянович продлил контракт с клубом, сообщает корреспондент Vesti.kz. 31-летний футболист доволен своим пребыванием в кокшетауской команде, поэтому не стал рассматривать другие варианты продолжения карьеры.

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В «Окжетпесе» Стоянович стал одним из лидеров команды и несколько раз выводил партнеров в качестве капитана. В минувшем сезоне КПЛ на его счету 30 матчей, в которых центральный полузащитник забил шесть мячей и сделал пять голевых передач. Вместе с бразильцем Данилой Алмейда балканец стал лучшим бомбардиром «Окжетпеса».

В сезонах 2017−2018 годов Стоянович защищал цвета карагандинского «Шахтера» и дважды помог «горнякам» сохранить прописку в КПЛ. В своем первом сезоне в Казахстане стал лучшим бомбардиром «Шахтера» с десятью забитыми мячами.

Свою карьеру сербский футболист начинал на родине, в клубе «Власина». Затем он перешел в бельгийский «Локерен», однако не смог закрепиться в его составе. Впоследствии Стоянович защищал цвета ряда сербских команд, в числе которых «Бежания», «Радник», «Металац», «Раднички», а также боснийского клуба «Борац».

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