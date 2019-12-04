«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: составы команд на матч 15-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур» на матч 15-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится сегодня, 4 декабря, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск.