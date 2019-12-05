«Барса» продлила контракт с 17-летним Фати, увеличив его клаусулу до € 170 млн

Стороны подписали соглашение сроком до 30 июня 2022 года. Контракт предусматривает возможность продления сотрудничества ещё на два года. Сумма отступных за футболиста увеличилась с € 100 млн до € 170 млн. Если игрок в будущем подпишет новый контракт с каталонским клубом, его клаусула вырастет до € 400 млн.