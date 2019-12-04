«Монако» обыграл аутсайдера, Головина заменили при равном счете
Монегаски одержали непростую победу в Тулузе (2:1), а Александра Головина заменили в середине второго тайма.
Монегаски одержали непростую победу в Тулузе (2:1), а Александра Головина заменили в середине второго тайма.
«Монако» после отмены матча с «ПСЖ» должен был выглядеть свежее аутсайдера, который тремя днями ранее потерпел в Нанте пятое поражение подряд. Тем не менее, Леонарду Жардим постарался исключить риск от встречи с раненым зверем, поэтому на флангах появились не нацеленные на атаку Желсон Мартин с Жилом Диашем, а профильные защитники — Балло Туре и Агилар.
Оба, впрочем, умеют обострять игру, и начали гости активно. Огюстен, который заменил дисквалифицированного Слимани, вынудил Гонсалвеша нарушить правила, и ВАР впервые в сезоне взял сторону «Монако», поддержав решение арбитра указать на 11-метровую отметку. Встреченный персональными баннерами Бен Йеддер не пожалел родную для себя команду и довел свой лицевой счет до 10 голов.
«Тулуза» не впала в прострацию и регулярно напрягала гостей. Головин, в частности, постоянно отрабатывал в обороне и сделал несколько важных подборов около собственной штрафной. И все же «Монако» до перерыва преимущество не сохранил, а ко второму в матче пенальти привел авантюрный подкат
Решение судей выглядело неоднозначным, тогда как равный счет — логичным. Гостям не стоило уступать инициативу, ведь они могли диктовать свои условия. Попадание
Российский полузащитник, которому регулярно доставалось по ногам от Сангаре, на 67-й минуте был заменен на Фабрегаса. Параллельно Жардим перешел на схему с четырьмя защитниками, бросив в бой Желсона Мартинша и Кейта Бальде. Тренерские задумки сработали в концовке, когда Бен Йеддер догнал мяч у линии поля, голкипер неудачно пытался прервать его прострел, и Желсону оставалось поразить уже пустые ворота.
«Монако» после двух подряд поражений на чужих полях добыл важнейшие три очка, и в субботу может продолжить удачную серию в домашней игре с «Амьеном».
|Антуан Комбуаре
|Леонарду Жардим
|Яя Саного
|40′
|Виссам Бен Йеддер
|5′
|Желсон Мартинш
|84′
|30
|Батист Рейне
|40
|Бенжамен Леком
|12
|Иссиага Силла
|12
|Рубен Агилар
|15
|Николя Изима-Мирен
|2
|Фоде Балло-Туре
|13
|Матье Гонсалвес
|5
|Жемерсон
|18
|Агустин Рохель
|25
|Камиль Глик
39′
|9
|Яя Саного
|6
|Темуе Бакайоко
|21
|Вильям Венкер
|8
|Адриэн Силва
|17
|Ибраим Сангаре
|9
|Виссам Бен Йеддер
|14
|Матье Доссеви
87′
|3
|Гильермо Марипан
67′
|25
|Весли Саид
|4
|Сеск Фабрегас
|7
|Макс Градель
67′
|17
|Александр Головин
67′
|10
|Аарон Лейя Исека
|11
|Желсон Мартинш
|11
|Кантен Буагар
84′
|22
|Жан-Кевин Огюстен
73′
|8
|Корантен Жан
|14
|Кейта Бальде
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|19
|3
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|6
|18
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Вилли Делажо(Франция)