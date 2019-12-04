«Монако» обыграл аутсайдера, Головина заменили при равном счете

Источник: AFP 2019

«Монако» после отмены матча с «ПСЖ» должен был выглядеть свежее аутсайдера, который тремя днями ранее потерпел в Нанте пятое поражение подряд. Тем не менее, Леонарду Жардим постарался исключить риск от встречи с раненым зверем, поэтому на флангах появились не нацеленные на атаку Желсон Мартин с Жилом Диашем, а профильные защитники — Балло Туре и Агилар.

Оба, впрочем, умеют обострять игру, и начали гости активно. Огюстен, который заменил дисквалифицированного Слимани, вынудил Гонсалвеша нарушить правила, и ВАР впервые в сезоне взял сторону «Монако», поддержав решение арбитра указать на 11-метровую отметку. Встреченный персональными баннерами Бен Йеддер не пожалел родную для себя команду и довел свой лицевой счет до 10 голов.

«Тулуза» не впала в прострацию и регулярно напрягала гостей. Головин, в частности, постоянно отрабатывал в обороне и сделал несколько важных подборов около собственной штрафной. И все же «Монако» до перерыва преимущество не сохранил, а ко второму в матче пенальти привел авантюрный подкат Балло-Туре.

Решение судей выглядело неоднозначным, тогда как равный счет — логичным. Гостям не стоило уступать инициативу, ведь они могли диктовать свои условия. Попадание Балло-Туре в перекладину в концовке первого тайма это лишь подтвердило, и вторая половина началась с методичной осады штрафной «Тулузы». Увы, гол Огюстена не засчитали, так как ассистировавший ему Туре в момент передачи Головина забрался в офсайд.

Российский полузащитник, которому регулярно доставалось по ногам от Сангаре, на 67-й минуте был заменен на Фабрегаса. Параллельно Жардим перешел на схему с четырьмя защитниками, бросив в бой Желсона Мартинша и Кейта Бальде. Тренерские задумки сработали в концовке, когда Бен Йеддер догнал мяч у линии поля, голкипер неудачно пытался прервать его прострел, и Желсону оставалось поразить уже пустые ворота.