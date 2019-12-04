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4 декабря, источник: Спорт-Экспресс

«Монако» обыграл аутсайдера, Головина заменили при равном счете

Монегаски одержали непростую победу в Тулузе (2:1), а Александра Головина заменили в середине второго тайма.

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Источник: AFP 2019

«Монако» после отмены матча с «ПСЖ» должен был выглядеть свежее аутсайдера, который тремя днями ранее потерпел в Нанте пятое поражение подряд. Тем не менее, Леонарду Жардим постарался исключить риск от встречи с раненым зверем, поэтому на флангах появились не нацеленные на атаку Желсон Мартин с Жилом Диашем, а профильные защитники — Балло Туре и Агилар.

Оба, впрочем, умеют обострять игру, и начали гости активно. Огюстен, который заменил дисквалифицированного Слимани, вынудил Гонсалвеша нарушить правила, и ВАР впервые в сезоне взял сторону «Монако», поддержав решение арбитра указать на 11-метровую отметку. Встреченный персональными баннерами Бен Йеддер не пожалел родную для себя команду и довел свой лицевой счет до 10 голов.

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«Тулуза» не впала в прострацию и регулярно напрягала гостей. Головин, в частности, постоянно отрабатывал в обороне и сделал несколько важных подборов около собственной штрафной. И все же «Монако» до перерыва преимущество не сохранил, а ко второму в матче пенальти привел авантюрный подкат Балло-Туре.

Решение судей выглядело неоднозначным, тогда как равный счет — логичным. Гостям не стоило уступать инициативу, ведь они могли диктовать свои условия. Попадание Балло-Туре в перекладину в концовке первого тайма это лишь подтвердило, и вторая половина началась с методичной осады штрафной «Тулузы». Увы, гол Огюстена не засчитали, так как ассистировавший ему Туре в момент передачи Головина забрался в офсайд.

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Российский полузащитник, которому регулярно доставалось по ногам от Сангаре, на 67-й минуте был заменен на Фабрегаса. Параллельно Жардим перешел на схему с четырьмя защитниками, бросив в бой Желсона Мартинша и Кейта Бальде. Тренерские задумки сработали в концовке, когда Бен Йеддер догнал мяч у линии поля, голкипер неудачно пытался прервать его прострел, и Желсону оставалось поразить уже пустые ворота.

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«Монако» после двух подряд поражений на чужих полях добыл важнейшие три очка, и в субботу может продолжить удачную серию в домашней игре с «Амьеном».

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Тулуза
1:2
Первый тайм: 1:1
Монако
Футбол, Франция, Тур 164.12.2019, 21:00 (МСК UTC+3)Stadium Municipal
Главные тренеры
Антуан КомбуареЛеонарду Жардим
Голы
Яя Саного40′
Виссам Бен Йеддер5′
Желсон Мартинш84′
Составы команд
30Батист Рейне
40Бенжамен Леком
12Иссиага Силла
12Рубен Агилар
15Николя Изима-Мирен
2Фоде Балло-Туре
13Матье Гонсалвес
5Жемерсон
18Агустин Рохель
25Камиль Глик
39′
9Яя Саного
6Темуе Бакайоко
21Вильям Венкер
8Адриэн Силва
17Ибраим Сангаре
9Виссам Бен Йеддер
14Матье Доссеви
87′
3Гильермо Марипан
67′
25Весли Саид
4Сеск Фабрегас
7Макс Градель
67′
17Александр Головин
67′
10Аарон Лейя Исека
11Желсон Мартинш
11Кантен Буагар
84′
22Жан-Кевин Огюстен
73′
8Корантен Жан
14Кейта Бальде
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)19
3Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
2Угловые6
18Фолы10
1Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяВилли Делажо(Франция)
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  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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