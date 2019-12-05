Симеоне может покинуть пост главного тренера «Атлетико»

По информации источника, причиной отставки 49-летнего аргентинского специалиста могут стать неудовлетворительные результаты клуба. Напомним, мадридский «Атлетико» набрал 25 очков в 15 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице испанской Примеры. Кроме того, «Атлетико» ещё не решил задачу с выходом в плей-офф Лиги чемпионов. Сообщается, что в услугах Симеоне заинтересовано руководство «Пари Сен-Жермен».