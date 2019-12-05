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01:00 (мск), источник: Lenta.Ru

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» в центральном матче тура АПЛ

«Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл «Тоттенхэм» в центральном матче 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AFP 2019

Встреча прошла в среду, 4 декабря, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На шестой минуте манкунианцев точным ударом вывел вперед Маркус Рашфорд. В концовке первого тайма Деле Алли восстановил равенство. На старте второй половины игры Рашфорд реализовал пенальти и оформил дубль.

Победа позволила «Манчестер Юнайтед» набрать 21 очко и выйти на шестое место в турнирной таблице. «Тоттенхэм» с 20-ю очками располагается на восьмой позиции.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 7 декабря на выезде встретится с «Манчестер Сити». «Тоттенхэм» в тот же день на своем поле примет «Бернли».

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Манчестер Юнайтед
2:1
Первый тайм: 1:1
Тоттенхэм Хотспур
Футбол, Англия, Тур 154.12.2019, 22:30 (МСК UTC+3)Old Trafford
Главные тренеры
Уле Гуннар СульшерЖозе Моуринью
Голы
Маркус Рэшфорд6′
Деле Алли39′
Маркус Рэшфорд49′
Составы команд
1Давид де Хеа
22Пауло Гассанига
29Аарон Ван-Биссака
24Серж Орье
18Эшли Янг
5Ян Фертонген
2Виктор Линделеф
4Тоби Алдервейрелд
5Харри Магуайр
6Давинсон Санчес
21Дэниэл Джеймс
7Сон Хын Мин
10Маркус Рэшфорд
20Деле Алли
17Фред
10Харри Кейн
39Скотт Мактоминэй
27Лукас Моура
64′
14Джесси Лингард
87′
23Кристиан Эриксен
23Люк Шоу
17Мусса Сиссоко
85′
26Мэйсон Гринвуд
80′
18Джовани Ло Сельсо
15Андреас Перейра
8Харри Уинкс
13′70′
28Танги Ндомбеле
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)8
7Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
4Угловые3
9Фолы9
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяПол Тирни(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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