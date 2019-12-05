«Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» в центральном матче тура АПЛ

Источник: AFP 2019

Встреча прошла в среду, 4 декабря, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На шестой минуте манкунианцев точным ударом вывел вперед Маркус Рашфорд. В концовке первого тайма Деле Алли восстановил равенство. На старте второй половины игры Рашфорд реализовал пенальти и оформил дубль.

Победа позволила «Манчестер Юнайтед» набрать 21 очко и выйти на шестое место в турнирной таблице. «Тоттенхэм» с 20-ю очками располагается на восьмой позиции.