«Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» в центральном матче тура АПЛ
«Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл «Тоттенхэм» в центральном матче 15-го тура Английской
«Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл «Тоттенхэм» в центральном матче 15-го тура Английской
Встреча прошла в среду, 4 декабря, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На шестой минуте манкунианцев точным ударом вывел вперед Маркус Рашфорд. В концовке первого тайма Деле Алли восстановил равенство. На старте второй половины игры Рашфорд реализовал пенальти и оформил дубль.
В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 7 декабря на выезде встретится с «Манчестер Сити». «Тоттенхэм» в тот же день на своем поле примет «Бернли».
|Уле Гуннар Сульшер
|Жозе Моуринью
|Маркус Рэшфорд
|6′
|Деле Алли
|39′
|Маркус Рэшфорд
|49′
|1
|Давид де Хеа
|22
|Пауло Гассанига
|29
|Аарон Ван-Биссака
|24
|Серж Орье
|18
|Эшли Янг
|5
|Ян Фертонген
|2
|Виктор Линделеф
|4
|Тоби Алдервейрелд
|5
|Харри Магуайр
|6
|Давинсон Санчес
|21
|Дэниэл Джеймс
|7
|Сон Хын Мин
|10
|Маркус Рэшфорд
|20
|Деле Алли
|17
|Фред
|10
|Харри Кейн
|39
|Скотт Мактоминэй
|27
|Лукас Моура
64′
|14
|Джесси Лингард
87′
|23
|Кристиан Эриксен
|23
|Люк Шоу
|17
|Мусса Сиссоко
85′
|26
|Мэйсон Гринвуд
80′
|18
|Джовани Ло Сельсо
|15
|Андреас Перейра
|8
|Харри Уинкс
13′70′
|28
|Танги Ндомбеле
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|8
|7
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|3
|9
|Фолы
|9
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Пол Тирни(Англия)