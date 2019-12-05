«Вулверхэмптон» довел серию без поражений в АПЛ до десяти матчей подряд

Источник: Reuters

Встреча прошла в среду, 4 декабря, и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На 23-й минуте Леандер Дендонкер вывел «волков» вперед. На 86-й минуте Патрик Кутроне удвоил преимущество «Вулверхэмптона».

Хозяева довели серию без поражений в АПЛ до десяти матчей подряд, набрали 23 очка и вышли на пятое место в турнирной таблице. В активе «Вест Хэма» 16 очков, команда находится на 13-й позиции.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/c0RaO9ky0-A" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.