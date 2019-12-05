«Вулверхэмптон» довел серию без поражений в АПЛ до десяти матчей подряд
«Вулверхэмптон» на своем поле обыграл «Вест Хэм» в матче 15-го тура Английской
«Вулверхэмптон» на своем поле обыграл «Вест Хэм» в матче 15-го тура Английской
Встреча прошла в среду, 4 декабря, и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На 23-й минуте Леандер Дендонкер вывел «волков» вперед. На 86-й минуте Патрик Кутроне удвоил преимущество «Вулверхэмптона».
Хозяева довели серию без поражений в АПЛ до десяти матчей подряд, набрали 23 очка и вышли на пятое место в турнирной таблице. В активе «Вест Хэма» 16 очков, команда находится на 13-й позиции.
В следующем туре «Вулверхэмптон» 8 декабря на выезде встретится с «Брайтоном». «Вест Хэм» днем позже на своем поле примет «Арсенал».
|Эшпириту Санту Нуну
|Мануэль Пеллегрини
|Леандер Дендонкер(Жоау Моутинью)
|23′
|Патрик Кутроне(Педру Нету)
|86′
|11
|Руй Патрисиу
|25
|Дэвид Мартин
|2
|Мэтт Доэрти
|3
|Аарон Крессуэлл
78′
|16
|Конор Коади
|4
|Фабиан Бальбуэна
|19
|Хонни Кастро
|21
|Анджело Огбонна
|8
|Рубен Невеш
|24
|Райан Фредерикс
|27
|Ромен Саисс
|18
|Пабло Форнальс
|28
|Жоау Моутинью
|41
|Деклан Райс
67′
|32
|Леандер Дендонкер
|8
|Перейра Гомес Фелипе Андерсон
|9
|Рауль Хименес
84′
|16
|Марк Нобл
71′
|10
|Патрик Кутроне
|37
|Натан Холланд
|18
|Диогу Жота
30′72′
|11
|Роберт Снодграсс
62′
|7
|Педру Нету
|7
|Андрей Ярмоленко
|37
|Адама I Траоре
89′
|22
|Себастьен Алле
80′
|5
|Райан Беннетт
|27
|Альбиан Айети
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|6
|7
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|4
|8
|Фолы
|9
|3
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Андре Марринер(Англия)