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11:45 (мск), источник: Lenta.Ru

«Вулверхэмптон» довел серию без поражений в АПЛ до десяти матчей подряд

«Вулверхэмптон» на своем поле обыграл «Вест Хэм» в матче 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: Reuters

Встреча прошла в среду, 4 декабря, и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На 23-й минуте Леандер Дендонкер вывел «волков» вперед. На 86-й минуте Патрик Кутроне удвоил преимущество «Вулверхэмптона».

Хозяева довели серию без поражений в АПЛ до десяти матчей подряд, набрали 23 очка и вышли на пятое место в турнирной таблице. В активе «Вест Хэма» 16 очков, команда находится на 13-й позиции.

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем туре «Вулверхэмптон» 8 декабря на выезде встретится с «Брайтоном». «Вест Хэм» днем позже на своем поле примет «Арсенал».

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Вулверхэмптон Уондерерс
2:0
Первый тайм: 1:0
Вест Хэм Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 154.12.2019, 22:30 (МСК UTC+3)Molineux Stadium, 31217 зрителей
Главные тренеры
Эшпириту Санту НунуМануэль Пеллегрини
Голы
Леандер Дендонкер(Жоау Моутинью)23′
Патрик Кутроне(Педру Нету)86′
Составы команд
11Руй Патрисиу
25Дэвид Мартин
2Мэтт Доэрти
3Аарон Крессуэлл
78′
16Конор Коади
4Фабиан Бальбуэна
19Хонни Кастро
21Анджело Огбонна
8Рубен Невеш
24Райан Фредерикс
27Ромен Саисс
18Пабло Форнальс
28Жоау Моутинью
41Деклан Райс
67′
32Леандер Дендонкер
8Перейра Гомес Фелипе Андерсон
9Рауль Хименес
84′
16Марк Нобл
71′
10Патрик Кутроне
37Натан Холланд
18Диогу Жота
30′72′
11Роберт Снодграсс
62′
7Педру Нету
7Андрей Ярмоленко
37Адама I Траоре
89′
22Себастьен Алле
80′
5Райан Беннетт
27Альбиан Айети
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)6
7Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
5Угловые4
8Фолы9
3Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяАндре Марринер(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Англия
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