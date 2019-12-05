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08:59 (мск), источник: Lenta.Ru

«Ливерпуль» разгромил «Эвертон» в дерби и отправил «ирисок» в зону вылета АПЛ

«Ливерпуль» на своем поле разгромил земляков из «Эвертона» в матче 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2019

Встреча прошла в среду, 4 декабря, на стадионе «Энфилд» и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. На голы Майкла Кина и Ришарлисона красные ответили дублем Дивока Ориги, а также забитыми мячами Садио Мане, Шердана Шакири и Жоржиньо Вейналдума.

«Ливерпуль» одержал шестую победу подряд, набрал 43 очка и продолжает уверенно лидировать в чемпионате. «Эвертон» после поражения оказался в зоне вылета — команда с 14-ю очками находится на 18-й строчке.

В следующем туре «Ливерпуль» 7 декабря на выезде встретится с «Борнмутом». «Эвертон» в тот же день дома примет «Челси».

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Главные тренеры
Юрген КлоппМарку Силва
Голы
Дивок Ориги(Садио Мане)6′
Майкл Кин21′
Джердан Шачири(Садио Мане)17′
Ришарлисон(Анисиу Калдейра Бернард)45+3′
Дивок Ориги(Деян Ловрен)31′
Садио Мане(Трент Александр-Арнолд)45′
Джорджиньо Вайналдум(Роберту Фирмину)90′
Составы команд
13Сан Мигель дель Кастильо Адриан
1Джордан Пикфорд
26Эндрю Робертсон
12Люка Динь
4Виргил ван Дейк
2Мэйсон Холгейт
6Деян Ловрен
13Йерри Мина
5Джорджиньо Вайналдум
10Гильфи Сигурдссон
7Джеймс Милнер
5Майкл Кин
10Садио Мане
17Алекс Ивоби
23Джердан Шачири
7Ришарлисон
31′
66Трент Александр-Арнолд
27′83′
19Джибриль Сидибе
35′
12Джо Гомес
20Анисиу Калдейра Бернард
20Адам Лаллана
72′
26Том Дэйвис
67′72′
14Джордан Хендерсон
18Морган Шнейдерлен
27Дивок Ориги
73′
9Доминик Калверт-Льюин
60′
9Роберту Фирмину
27Мойзе Кин
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)12
5Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
5Угловые6
13Фолы17
3Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяМайкл Лесли Дин(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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