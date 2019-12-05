«Ливерпуль» разгромил «Эвертон» в дерби и отправил «ирисок» в зону вылета АПЛ
«Ливерпуль» на своем поле разгромил земляков из «Эвертона» в матче 15-го тура Английской
«Ливерпуль» на своем поле разгромил земляков из «Эвертона» в матче 15-го тура Английской
Встреча прошла в среду, 4 декабря, на стадионе «Энфилд» и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. На голы Майкла Кина и Ришарлисона красные ответили дублем Дивока Ориги, а также забитыми мячами Садио Мане, Шердана Шакири и Жоржиньо Вейналдума.
«Ливерпуль» одержал шестую победу подряд, набрал 43 очка и продолжает уверенно лидировать в чемпионате. «Эвертон» после поражения оказался в зоне вылета — команда с 14-ю очками находится на 18-й строчке.
В следующем туре «Ливерпуль» 7 декабря на выезде встретится с «Борнмутом». «Эвертон» в тот же день дома примет «Челси».
|Юрген Клопп
|Марку Силва
|Дивок Ориги(Садио Мане)
|6′
|Майкл Кин
|21′
|Джердан Шачири(Садио Мане)
|17′
|Ришарлисон(Анисиу Калдейра Бернард)
|45+3′
|Дивок Ориги(Деян Ловрен)
|31′
|Садио Мане(Трент Александр-Арнолд)
|45′
|Джорджиньо Вайналдум(Роберту Фирмину)
|90′
|13
|Сан Мигель дель Кастильо Адриан
|1
|Джордан Пикфорд
|26
|Эндрю Робертсон
|12
|Люка Динь
|4
|Виргил ван Дейк
|2
|Мэйсон Холгейт
|6
|Деян Ловрен
|13
|Йерри Мина
|5
|Джорджиньо Вайналдум
|10
|Гильфи Сигурдссон
|7
|Джеймс Милнер
|5
|Майкл Кин
|10
|Садио Мане
|17
|Алекс Ивоби
|23
|Джердан Шачири
|7
|Ришарлисон
31′
|66
|Трент Александр-Арнолд
27′83′
|19
|Джибриль Сидибе
35′
|12
|Джо Гомес
|20
|Анисиу Калдейра Бернард
|20
|Адам Лаллана
72′
|26
|Том Дэйвис
67′72′
|14
|Джордан Хендерсон
|18
|Морган Шнейдерлен
|27
|Дивок Ориги
73′
|9
|Доминик Калверт-Льюин
60′
|9
|Роберту Фирмину
|27
|Мойзе Кин
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|12
|5
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|6
|13
|Фолы
|17
|3
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Майкл Лесли Дин(Англия)