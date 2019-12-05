Жозе устроил театр на «Олд Траффорд». Хромал, тряс кулаком, махал блокнотом, разговаривал с болельщиками МЮ
Мы за ним следили.
Мы за ним следили.
Моуринью вернулся в Манчестер почти через год после увольнения (18 декабря) — в город, где, по собственным словам, был всем доволен.
Перед матчем Жозе выдал внезапное откровение: жизнь в отеле — а все два года в Манчестере он прожил в номере гостиницы Lowry, отказываясь снимать квартиру — была ему максимально комфортна. То, что во времена его работы в «МЮ» считалось символом временности, португальским бастионом одиночества, вдруг превратилось в показатель максимальной сосредоточенности на футболе.
«Я был бы несчастлив один в квартире (семья Жозе продолжала жить в Лондоне — Sports.ru). Мне пришлось бы убирать, а я этого не люблю. Гладить, а я этого не умею. Мне бы пришлось готовить, и я бы месяцами ел яичницу с сосисками, потому что это единственное, что я умею. Если я смотрел футбол или мы засиживались с помощниками по работе, всегда можно было заказать ужин в номер. У меня было все, и если бы не этот комфорт, мне пришлось бы гораздо тяжелее».
Еще теплее он отзывался о прошлом в «Юнайтед» пару недель назад, на первой
«Он уже возвращался сюда, когда работал на телевидении, — вспоминала девушка Молли, — и трибуны даже пару раз спели его имя. Между “Тоттенхэмом” и “МЮ” нет принципиальности: если бы он перешел в “Ливерпуль”, тут бы, конечно, начались проблемы. Так что я думаю, что его встретят аплодисментами, но вот как будут реагировать по ходу матча — сильно зависит от хода игры».
За 11 месяцев без футбола, совмещенных с работой на ТВ, Моуринью, и без того идеально умеющий привлекать внимание, прокачался в этом навыке еще сильнее. Например, из раздевалки он вышел раньше команды и встречал игроков в туннеле, ведущем на поле «Олд Траффорд». Естественно, камера Amazon Prime следила за этим внимательнее, чем за разговорами Кейна с Уинксом.
«Олд Траффорд» — один из немногих стадионов АПЛ, на котором игрокам приходится выходить от угла поля. Тренеры проделывают путь по самой кромке, в метре от первых рядов. Это тот самый момент, когда болельщики могли прицельно высказать Жозе то, что о нем думают: будь это аплодисменты или ругательства.
Поведение Моуринью и Сульшера в этот момент больше всего было похоже на встречу бывших. В «Как я встретил вашу маму» этот момент называли попыткой «выиграть расставание»: вы приходите на одну и ту же вечеринку с новыми партнерами, вежливо улыбаетесь друг другу и всячески стараетесь показать, что прошлое — в прошлом, у вас все хорошо и ваше будущее явно прекраснее, чем будущее бывшего.
Жозе шел к скамейкам первым, с абсолютно непроницаемым лицом под легкий шелест аплодисментов. Болельщики захлопали громче, когда мимо них проходил Сульшер, но Жозе не видел ни этого, ни радостных объятий Оле с маскотом.
Тренеры теплее, чем обычные коллеги, обнялись и разошлись по своим техническим зонам. Моуринью с первой минуты вышел к кромке поля, а у «МЮ» все оставалось по-старому: Сульшер на скамейке, Майк Фелан у поля, а Майкл Каррик курсирует между ними.
Ярчайшим моментом первого тайма (которому наверняка посвятят минут 10 в будущем сериале про «Тоттенхэм») стало столкновение Уинкса и Джеймса на краю поля. Игроки вылетели за боковую линию, и Джеймс в падении головой врезался в ногу Моуринью.
В тот момент проявилось все медиавеличие Моуринью: на лежавшего Джеймса несколько секунд не обращал внимания почти никто, зато и камеры, и судья, и медперсонал ринулись к тренеру. Тот же потирал ногу так, будто его только что подстрелили. Для максимальной драмы Жозе не хватило только хромать весь оставшийся матч, особенно сильно морщась каждый раз, как он спускался по ступенькам со скамейки запасных.
С каждым новым эпизодом в матче реакция Жозе выглядела все более наигранно (установка Amazon?). Забитому голу Алли Моуринью начал радоваться лишь когда вышел к полю, сжал зубы и яростно затряс кулаком. Их разговор с ассистентом Жоау Сакраменту перед перерывом выглядел еще страннее: главный тренер долго размахивал большим блокнотом с золотой окантовкой страниц,
Общение с фанатами продолжилось и после перерыва. На первой же минуте Рэшфорд упал в штрафной, «Олд Траффорд» взревел, радуясь пенальти, а Жозе с ухмылкой развернулся к трибунам и помахал руками возле ушей, видимо, с посылом «чего вы кричите — этот пенальти еще забить надо».
Рэшфорд
Чем больше «МЮ» атаковал, тем серьезнее становился Моуринью.
Заигрывания с фанатами прекратились, вместе с Сакраменту они больше не уходили с кромки, а раздраженные взмахи руками были куда больше похожи на естественную реакцию, чем на заигрывание с камерой.
***
После матча игроки обеих команд на
Но точно стала важной для самого тренера. За несколько минут до финального свистка, когда «Олд Траффорд» встал на ноги, Моуринью максимально сконцентрировался. Жестом он отогнал от себя эмоционального Сакраменту, а сам перестал активно эмоционировать. Взмахи руками превратились в
Уходя с поля, Жозе с натянутой улыбкой обнялся с игроками «МЮ». В подтрибунку он уходил, убрав руки в карманы пальто, глядя прямо перед собой в темноту туннеля, под оглушительное «Оле-Оле-Оле» с трибун.
Журналисты начали послематчевую
Я думаю, на протяжении 30 минут они были не просто лучше нас, а сильно лучше нас, быстрее, агрессивнее.
Он же признал, что «МЮ» этим вечером заслужил победу: «Я думаю, на протяжении 30 минут они были не просто лучше нас, а сильно лучше нас, быстрее, агрессивнее. Но нам повезло, и в конце первого тайма мы начали давить, у “Юнайтед” были проблемы. После перерыва мне показалось, что мы можем выиграть. Но этого не случилось. Но я не думаю, что они выиграли, пытаясь мне
Жозе храбрился и был максимально спокоен, но одно по итогам вечера ясно точно.
Расставание тренера и клуба выиграли «Юнайтед» и Сульшер.
Дария Конурбаева
|Уле Гуннар Сульшер
|Жозе Моуринью
|Маркус Рэшфорд
|6′
|Деле Алли
|39′
|Маркус Рэшфорд
|49′
|1
|Давид де Хеа
|22
|Пауло Гассанига
|29
|Аарон Ван-Биссака
|24
|Серж Орье
|18
|Эшли Янг
|5
|Ян Фертонген
|2
|Виктор Линделеф
|4
|Тоби Алдервейрелд
|5
|Харри Магуайр
|6
|Давинсон Санчес
|21
|Дэниэл Джеймс
|7
|Сон Хын Мин
|10
|Маркус Рэшфорд
|20
|Деле Алли
|17
|Фред
|10
|Харри Кейн
|39
|Скотт Мактоминэй
|27
|Лукас Моура
64′
|14
|Джесси Лингард
87′
|23
|Кристиан Эриксен
|23
|Люк Шоу
|17
|Мусса Сиссоко
85′
|26
|Мэйсон Гринвуд
80′
|18
|Джовани Ло Сельсо
|15
|Андреас Перейра
|8
|Харри Уинкс
13′70′
|28
|Танги Ндомбеле
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|8
|7
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|3
|9
|Фолы
|9
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Пол Тирни(Англия)