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10:22 (мск), источник: Sports.Ru

Этот «Ливерпуль» точно великий: обновил рекорд клуба по матчам без поражений. Клопп обошел Далглиша

Да еще и в дерби.

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Источник: AP 2019

«Ливерпуль» на «Энфилде» без Салаха и Фирмино в старте вынес «Эвертон» — 5:2. Главный герой встречи — Дивок Ориги, оформивший дубль в первом тайме. Бельгиец — спец по «Эвертону»: забил уже 5 голов. Больше только у Джеррарда (9 голов) и Фаулера (6).

После 15 туров «Ливерпуль» опережает ближайшего преследователя («Лестер») на 8 очков, «Сити» — на 11.

Разгром еще раз подтвердил: машину Клоппа в АПЛ не остановить.

Во время загрузки произошла ошибка.

Все невероятные достижения «Ливерпуля» — в цифрах:

• «Ливерпуль» не проигрывает в АПЛ 32 матча (27 побед и 5 ничьих). Это клубный рекорд — команда Клоппа обошла достижение Кенни Далглиша. Тот «Ливерпуль» не проигрывал с мая 1987 года по март 1988-го (23 победы и 8 ничьих). До рекорда «Арсенала» «Ливерпулю» Клоппа еще 17 игр. Команда Венгера не проигрывала 49 матчей с 7 мая 2003 года по 24 октября 2004 года.

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• Дома серия «Ливерпуля» выглядит еще солиднее. Команда набирает очки на «Энфилде» 48-ю игру подряд.

• Клопп побил еще один рекорд Далглиша. Шотландец достиг 100 побед в чемпионате за 167 игр. Немцу понадобилось 159.

• У «Ливерпуля» столько же побед в этом сезоне, сколько очков у «Эвертона» — 14. В последний раз «ириски» получали 5 от соседей в ноябре 1982 года.

• У обоих вратарей «Ливерпуля» больше побед в АПЛ, чем у «Юнайтед». Хотя Адриан и Алиссон почти поровну поделили между собой матчи в чемпионате, они все равно смогли обойти «МЮ» по этому показателю.

• У команды Сульшера 5 побед, у Алиссона 6, у Адриана — 10.

Небольшое уточнение. Адриан дважды выходил на замену в АПЛ: в 1-м туре Алиссон получил травму, в 14-м — удаление. Поэтому у вратарей 16 побед на двоих, а у клуба 14.

• Несмотря на выдающиеся цифры, Вирджил Ван Дейк считает, что расслабляться нельзя.

«Клубный рекорд — это прекрасно, но мы еще ничего не выиграли. Хотим дойти до самого конца», — сказал голландец.

Защитника поддерживает и Клопп. «В прошлом сезоне мы не проиграли почти в 38 матчах (единственное поражение — от “Ман Сити” (1:2) в гостях — прим. Sports.ru), но этого не хватило для титула. 32 матча без поражений — приятная цифра. Но меня не очень интересует».

Руслан Копылов

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Ливерпуль
5:2
Первый тайм: 4:2
Эвертон
Футбол, Англия, Тур 154.12.2019, 23:15 (МСК UTC+3)Anfield, 53094 зрителя
Главные тренеры
Юрген КлоппМарку Силва
Голы
Дивок Ориги(Садио Мане)6′
Майкл Кин21′
Джердан Шачири(Садио Мане)17′
Ришарлисон(Анисиу Калдейра Бернард)45+3′
Дивок Ориги(Деян Ловрен)31′
Садио Мане(Трент Александр-Арнолд)45′
Джорджиньо Вайналдум(Роберту Фирмину)90′
Составы команд
13Сан Мигель дель Кастильо Адриан
1Джордан Пикфорд
26Эндрю Робертсон
12Люка Динь
4Виргил ван Дейк
2Мэйсон Холгейт
6Деян Ловрен
13Йерри Мина
5Джорджиньо Вайналдум
10Гильфи Сигурдссон
7Джеймс Милнер
5Майкл Кин
10Садио Мане
17Алекс Ивоби
23Джердан Шачири
7Ришарлисон
31′
66Трент Александр-Арнолд
27′83′
19Джибриль Сидибе
35′
12Джо Гомес
20Анисиу Калдейра Бернард
20Адам Лаллана
72′
26Том Дэйвис
67′72′
14Джордан Хендерсон
18Морган Шнейдерлен
27Дивок Ориги
73′
9Доминик Калверт-Льюин
60′
9Роберту Фирмину
27Мойзе Кин
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)12
5Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
5Угловые6
13Фолы17
3Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяМайкл Лесли Дин(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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