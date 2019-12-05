Этот «Ливерпуль» точно великий: обновил рекорд клуба по матчам без поражений. Клопп обошел Далглиша

Источник: AP 2019

«Ливерпуль» на «Энфилде» без Салаха и Фирмино в старте вынес «Эвертон» — 5:2. Главный герой встречи — Дивок Ориги, оформивший дубль в первом тайме. Бельгиец — спец по «Эвертону»: забил уже 5 голов. Больше только у Джеррарда (9 голов) и Фаулера (6).

После 15 туров «Ливерпуль» опережает ближайшего преследователя («Лестер») на 8 очков, «Сити» — на 11.

Разгром еще раз подтвердил: машину Клоппа в АПЛ не остановить.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/2mZKpvejy0M" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Все невероятные достижения «Ливерпуля» — в цифрах:

• «Ливерпуль» не проигрывает в АПЛ 32 матча (27 побед и 5 ничьих). Это клубный рекорд — команда Клоппа обошла достижение Кенни Далглиша. Тот «Ливерпуль» не проигрывал с мая 1987 года по март 1988-го (23 победы и 8 ничьих). До рекорда «Арсенала» «Ливерпулю» Клоппа еще 17 игр. Команда Венгера не проигрывала 49 матчей с 7 мая 2003 года по 24 октября 2004 года.

• Дома серия «Ливерпуля» выглядит еще солиднее. Команда набирает очки на «Энфилде» 48-ю игру подряд.

• Клопп побил еще один рекорд Далглиша. Шотландец достиг 100 побед в чемпионате за 167 игр. Немцу понадобилось 159.

• У «Ливерпуля» столько же побед в этом сезоне, сколько очков у «Эвертона» — 14. В последний раз «ириски» получали 5 от соседей в ноябре 1982 года.

• У обоих вратарей «Ливерпуля» больше побед в АПЛ, чем у «Юнайтед». Хотя Адриан и Алиссон почти поровну поделили между собой матчи в чемпионате, они все равно смогли обойти «МЮ» по этому показателю.

• У команды Сульшера 5 побед, у Алиссона 6, у Адриана — 10.

Небольшое уточнение. Адриан дважды выходил на замену в АПЛ: в 1-м туре Алиссон получил травму, в 14-м — удаление. Поэтому у вратарей 16 побед на двоих, а у клуба 14.

• Несмотря на выдающиеся цифры, Вирджил Ван Дейк считает, что расслабляться нельзя.

«Клубный рекорд — это прекрасно, но мы еще ничего не выиграли. Хотим дойти до самого конца», — сказал голландец.

Защитника поддерживает и Клопп. «В прошлом сезоне мы не проиграли почти в 38 матчах (единственное поражение — от “Ман Сити” (1:2) в гостях — прим. Sports.ru), но этого не хватило для титула. 32 матча без поражений — приятная цифра. Но меня не очень интересует».