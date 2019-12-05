Этот «Ливерпуль» точно великий: обновил рекорд клуба по матчам без поражений. Клопп обошел Далглиша
Да еще и в дерби.
Да еще и в дерби.
«Ливерпуль» на «Энфилде» без Салаха и Фирмино в старте вынес «Эвертон» — 5:2. Главный герой встречи — Дивок Ориги, оформивший дубль в первом тайме. Бельгиец — спец по «Эвертону»: забил уже 5 голов. Больше только у Джеррарда (9 голов) и Фаулера (6).
После 15 туров «Ливерпуль» опережает ближайшего преследователя («Лестер») на 8 очков, «Сити» — на 11.
Разгром еще раз подтвердил: машину Клоппа в АПЛ не остановить.
Все невероятные достижения «Ливерпуля» — в цифрах:
• «Ливерпуль» не проигрывает в АПЛ 32 матча (27 побед и 5 ничьих). Это клубный рекорд — команда Клоппа обошла достижение Кенни Далглиша. Тот «Ливерпуль» не проигрывал с мая 1987 года по март 1988-го (23 победы и 8 ничьих). До рекорда «Арсенала» «Ливерпулю» Клоппа еще 17 игр. Команда Венгера не проигрывала 49 матчей с 7 мая 2003 года по 24 октября 2004 года.
• Дома серия «Ливерпуля» выглядит еще солиднее. Команда набирает очки на «Энфилде» 48-ю игру подряд.
• Клопп побил еще один рекорд Далглиша. Шотландец достиг 100 побед в чемпионате за 167 игр. Немцу понадобилось 159.
• У «Ливерпуля» столько же побед в этом сезоне, сколько очков у «Эвертона» — 14. В последний раз «ириски» получали 5 от соседей в ноябре 1982 года.
• У обоих вратарей «Ливерпуля» больше побед в АПЛ, чем у «Юнайтед». Хотя Адриан и Алиссон почти поровну поделили между собой матчи в чемпионате, они все равно смогли обойти «МЮ» по этому показателю.
Небольшое уточнение. Адриан дважды выходил на замену в АПЛ: в 1-м туре Алиссон получил травму, в 14-м — удаление. Поэтому у вратарей 16 побед на двоих, а у клуба 14.
• Несмотря на выдающиеся цифры, Вирджил Ван Дейк считает, что расслабляться нельзя.
«Клубный рекорд — это прекрасно, но мы еще ничего не выиграли. Хотим дойти до самого конца», — сказал голландец.
Защитника поддерживает и Клопп. «В прошлом сезоне мы не проиграли почти в 38 матчах (единственное поражение — от “Ман Сити” (1:2) в гостях — прим. Sports.ru), но этого не хватило для титула. 32 матча без поражений — приятная цифра. Но меня не очень интересует».
Руслан Копылов
|Юрген Клопп
|Марку Силва
|Дивок Ориги(Садио Мане)
|6′
|Майкл Кин
|21′
|Джердан Шачири(Садио Мане)
|17′
|Ришарлисон(Анисиу Калдейра Бернард)
|45+3′
|Дивок Ориги(Деян Ловрен)
|31′
|Садио Мане(Трент Александр-Арнолд)
|45′
|Джорджиньо Вайналдум(Роберту Фирмину)
|90′
|13
|Сан Мигель дель Кастильо Адриан
|1
|Джордан Пикфорд
|26
|Эндрю Робертсон
|12
|Люка Динь
|4
|Виргил ван Дейк
|2
|Мэйсон Холгейт
|6
|Деян Ловрен
|13
|Йерри Мина
|5
|Джорджиньо Вайналдум
|10
|Гильфи Сигурдссон
|7
|Джеймс Милнер
|5
|Майкл Кин
|10
|Садио Мане
|17
|Алекс Ивоби
|23
|Джердан Шачири
|7
|Ришарлисон
31′
|66
|Трент Александр-Арнолд
27′83′
|19
|Джибриль Сидибе
35′
|12
|Джо Гомес
|20
|Анисиу Калдейра Бернард
|20
|Адам Лаллана
72′
|26
|Том Дэйвис
67′72′
|14
|Джордан Хендерсон
|18
|Морган Шнейдерлен
|27
|Дивок Ориги
73′
|9
|Доминик Калверт-Льюин
60′
|9
|Роберту Фирмину
|27
|Мойзе Кин
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|12
|5
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|6
|13
|Фолы
|17
|3
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Майкл Лесли Дин(Англия)