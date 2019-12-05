Мбаппе забил супергол пяткой в падении и отпраздновал его смешной позой: видео

Футбол, Франция, Тур 164.12.2019, 23:05 (МСК UTC+3)Parc des Princes, 47485 зрителей
|Томас Тухель
|Кристиан Гуркюфф
|Кильян Мбаппе
|52′
|Неймар
|85′
|1
|Кейлор Навас
|1
|Альбан Лафон
|2
|Тиагу Силва
|4
|Николя Паллуа
|5
|Маркиньюс
|12
|Деннис Аппиа
|12
|Тома Менье
|14
|Шарль Траоре
|20
|Левен Кюрзава
|11
|Мехди Абед
29′
|22
|Абду Диалло
|17
|Людовик Блас
|27
|Идрисса Гей
|20
|Андрей Жиротто
|11
|Анхель Ди Мария
|27
|Мозес Саймон
|23
|Юлиан Дракслер
34′78′
|26
|Имран Луза
85′
|19
|Пабло Сарабия
|6
|Роли Перейра де Са
|7
|Кильян Мбаппе
78′
|32
|Абдул Кадер Бамба
39′77′
|18
|Мауро Икарди
|10
|Кристиан Бенавенте
|10
|Неймар
87′
|24
|Тоди Эли Юан
61′
|9
|Эдинсон Кавани
|18
|Самюэль Мутуссами
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|11
|6
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|9
|11
|Фолы
|14
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Амори Делерю(Франция)