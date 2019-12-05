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11:41 (мск), источник: Sport24

Мбаппе забил супергол пяткой в падении и отпраздновал его смешной позой: видео

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отметился классным голом в домашнем матче 16-го тура чемпионата Франции против «Нанта». Игра состоялась 4 декабря и завершилась победой парижан со счетом 2:0.

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Источник: AFP 2019

Мбаппе открыл счет на 52-й минуте, забив супергол пяткой в падении. Ему ассистировал полузащитник Анхель Ди Мария.

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Оригинальным получился не только гол, но и празднование Мбаппе: 20-летний футболист улегся на газон, приняв смешную расслабленную позу.

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После игры Мбаппе выложил в инстаграме фотоколлаж на тему оригинально отпразднованного им супергола.

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Команда Томаса Тухеля уверенно лидирует в турнирной таблице Лиги 1. Мбаппе в этом сезоне чемпионата Франции забил 6 голов и сделал 3 голевые передачи в 9 матчах.

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ПСЖ
2:0
Первый тайм: 0:0
Нант
Футбол, Франция, Тур 164.12.2019, 23:05 (МСК UTC+3)Parc des Princes, 47485 зрителей
Главные тренеры
Томас ТухельКристиан Гуркюфф
Голы
Кильян Мбаппе52′
Неймар85′
Составы команд
1Кейлор Навас
1Альбан Лафон
2Тиагу Силва
4Николя Паллуа
5Маркиньюс
12Деннис Аппиа
12Тома Менье
14Шарль Траоре
20Левен Кюрзава
11Мехди Абед
29′
22Абду Диалло
17Людовик Блас
27Идрисса Гей
20Андрей Жиротто
11Анхель Ди Мария
27Мозес Саймон
23Юлиан Дракслер
34′78′
26Имран Луза
85′
19Пабло Сарабия
6Роли Перейра де Са
7Кильян Мбаппе
78′
32Абдул Кадер Бамба
39′77′
18Мауро Икарди
10Кристиан Бенавенте
10Неймар
87′
24Тоди Эли Юан
61′
9Эдинсон Кавани
18Самюэль Мутуссами
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)11
6Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
5Угловые9
11Фолы14
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАмори Делерю(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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