Стала известна реакция Месси на новость о шестом «Золотом мяче»

«Я позвонил Лео, и у нас был обычный разговор. Я сказал, что у меня есть новости для него, а он ответил, что читал разные слухи. Я сказал, что это не слухи, что он действительно выиграл “Золотой мяч”. Ответ Лео был таким: “Ого, правда? Правда?” Он был счастлив, он жаждал этого», — приводит слова Феррера Sport.es.