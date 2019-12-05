Стала известна реакция Месси на новость о шестом «Золотом мяче»
Представитель журнала France Football Паскаль Феррер рассказал о звонке нападающему «Барселоны» Лионелю Месси перед церемонией вручения «Золотого мяча» — 2019.
Представитель журнала France Football Паскаль Феррер рассказал о звонке нападающему «Барселоны» Лионелю Месси перед церемонией вручения «Золотого мяча» — 2019.
«Я позвонил Лео, и у нас был обычный разговор. Я сказал, что у меня есть новости для него, а он ответил, что читал разные слухи. Я сказал, что это не слухи, что он действительно выиграл “Золотой мяч”. Ответ Лео был таким: “Ого, правда? Правда?” Он был счастлив, он жаждал этого», — приводит слова Феррера Sport.es.
Для Месси этот «Золотой мяч» стал шестым в карьере. Аргентинец обогнал форварда туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, у которого их пять.