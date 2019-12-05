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7Месси в шестой раз стал обладателем «Золотого мяча»
13:39 (мск), источник: Vesti.kz

Стала известна реакция Месси на новость о шестом «Золотом мяче»

Представитель журнала France Football Паскаль Феррер рассказал о звонке нападающему «Барселоны» Лионелю Месси перед церемонией вручения «Золотого мяча» — 2019.

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«Я позвонил Лео, и у нас был обычный разговор. Я сказал, что у меня есть новости для него, а он ответил, что читал разные слухи. Я сказал, что это не слухи, что он действительно выиграл “Золотой мяч”. Ответ Лео был таким: “Ого, правда? Правда?” Он был счастлив, он жаждал этого», — приводит слова Феррера Sport.es.

Для Месси этот «Золотой мяч» стал шестым в карьере. Аргентинец обогнал форварда туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, у которого их пять.

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