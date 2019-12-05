Сейдахмет пока не тот. Почему надежде «Кайрата» нужна перезагрузка

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Ни в «Уфе», ни в «Левски» Сейдахмет не заиграл, чему есть простое объяснение — игрок элементарно поторопился с отъездом в Россию и оказался не готов к настоящей конкуренции. В «Таразе» его постепенно подпускали к основе, было меньше давления и больше конструктивной игры с его стороны. В России он больше лечился, чем играл, опять же из-за того, что не был готов к совершенно другим нагрузкам, все-таки чемпионаты по своему уровню несопоставимы.

Играть в конкурентный футбол в 18 лет не каждому дано, если только не родиться Килианом Мбаппе или Лионелем Месси, хотя от Сейдахмета ожидали более зрелой игры.

Однако не будем забывать, что в алматинский клуб нападающий перешел летом. Как говорится в таких случаях, не прошел с командой предсезонную подготовку, отчего не мог показывать стабильность.

Если быть точнее, то в КПЛ провел только два полных матча, шесть раз его меняли во втором тайме, тогда как в четырех случаях сам подменял одноклубников и еще в четырех играх оставался на скамейке запасных. Забил один гол и отдал два ассиста, в то же время перестал вызываться в сборную Казахстана. Например, на его фоне Султанбек Астанов был на поле более интересной фигурой, забив один гол и сделав четыре голевых паса в десяти матчах.

Не совсем уверенная игра за «Кайрат» сказалась и на трансферной стоимости Сейдахмета, который подорожал всего до 400 тысяч евро, тогда как его предыдущая цена составляла 300 тысяч. В сравнении с ним Нуралы Алип и Айбол Абикен ощутимо подскочили в стоимости — 850 и 800 тысяч соответственно.

Это свидетельствует о том, что Сейдахмету необходимо догонять одноклубников во всех отношениях. И следующий сезон станет во многом определяющим для него: либо он заставит говорить о себе, как год назад, либо повторит судьбу других игроков, на которых «Кайрат» возлагал большие надежды, но они в силу разных причин деградировали и впоследствии оказались в других клубах.

Главное для Сейдахмета сейчас — восстановить силы и набрать необходимые кондиции на предсезонке, избежав ненужных травм, чтобы во всеоружии подойти к новому сезону. Немаловажно, чтобы он сам мог перезагрузиться, а также стать психологически устойчивым, тогда своей игрой снова начнет радовать болельщиков. Талант у него — дай бог каждому! Лишь бы его не загубить.

Отметим, контракт Сейдахмета с «Кайратом» рассчитан на три года с возможностью продления еще на два сезона.