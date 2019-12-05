Казахстанский клуб оставил в составе трех легионеров
Карагандинский «Шахтер» продлил трудовые соглашения до конца следующего года с тремя легионерами, передает корреспондент Vesti.kz.
Карагандинский «Шахтер» продлил трудовые соглашения до конца следующего года с тремя легионерами, передает корреспондент Vesti.kz.
Речь идет об украинском защитнике Евгении Ткачуке, эстонском нападающем Сергее Зеневе и сербском полузащитнике Милоше Видовиче.
28-летний Ткачук в минувшем сезоне в КПЛ забил два гола в 24 матчах, 30-летний Зенев отличился восемь раз и сделал столько же ассистов в 30 играх, а 30-летний Видович не отметился результативными действиями в 13 турах.
В то же время расположение «горняков» покинули украинец Артем Барановский, Дмитрий Бачек, Режинальдо из Мозамбика, угандиец Кизито Лувага и хорват Иван Пешич. Также карагандинцы расстались болгарским тренером Николаем Костовым.
Отметим, что «Шахтер» завершил сезон на девятом месте с серией из трех месяцев без побед. Последний раз карагандинцы выигрывали 18 августа, после чего случились семь поражений и две ничьи. Между тем в межсезонье в руководящем составе клуба произошли изменения, новым исполнительным директором стал бывший форвард сборной Казахстана Ерлан Уразаев.