Казахстанский клуб оставил в составе трех легионеров

Речь идет об украинском защитнике Евгении Ткачуке, эстонском нападающем Сергее Зеневе и сербском полузащитнике Милоше Видовиче.

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28-летний Ткачук в минувшем сезоне в КПЛ забил два гола в 24 матчах, 30-летний Зенев отличился восемь раз и сделал столько же ассистов в 30 играх, а 30-летний Видович не отметился результативными действиями в 13 турах.

В то же время расположение «горняков» покинули украинец Артем Барановский, Дмитрий Бачек, Режинальдо из Мозамбика, угандиец Кизито Лувага и хорват Иван Пешич. Также карагандинцы расстались болгарским тренером Николаем Костовым.