Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Шеффилд Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:15
Арсенал
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
4.12
Саутгемптон
Норвич
21
Футбол. Зарубежный
4.12
Челси
Астон Вилла
21
Футбол. Зарубежный
4.12
ПСЖ
Нант
20
Футбол. Зарубежный
4.12
Ливерпуль
Эвертон
52
Все события
Фоторепортажи
25Евро-2020. Составы групп
12«Локомотив» уступил «Байеру» и потерял шансы на евровесну
14:50 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский клуб оставил в составе трех легионеров

Карагандинский «Шахтер» продлил трудовые соглашения до конца следующего года с тремя легионерами, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Речь идет об украинском защитнике Евгении Ткачуке, эстонском нападающем Сергее Зеневе и сербском полузащитнике Милоше Видовиче.

Читайте также
Лучший бомбардир «Шахтера» и еще три легионера покинули клуб

28-летний Ткачук в минувшем сезоне в КПЛ забил два гола в 24 матчах, 30-летний Зенев отличился восемь раз и сделал столько же ассистов в 30 играх, а 30-летний Видович не отметился результативными действиями в 13 турах.

В то же время расположение «горняков» покинули украинец Артем Барановский, Дмитрий Бачек, Режинальдо из Мозамбика, угандиец Кизито Лувага и хорват Иван Пешич. Также карагандинцы расстались болгарским тренером Николаем Костовым.

Отметим, что «Шахтер» завершил сезон на девятом месте с серией из трех месяцев без побед. Последний раз карагандинцы выигрывали 18 августа, после чего случились семь поражений и две ничьи. Между тем в межсезонье в руководящем составе клуба произошли изменения, новым исполнительным директором стал бывший форвард сборной Казахстана Ерлан Уразаев.

Читайте также
Шахтер Кг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Тренируются, привлекают и побеждают. Как провели 2019 год самые красивые спортсменки Казахстана
Решение WADA по российскому вопросу будет обязательным для МОК
В клубе РПЛ прокомментировали ситуацию с процедурой банкротства
Кто станет соперником сборной России в квалификации ЧМ-2022?
Россиянки разобрались с Японией на ЧМ и продлили победную серию
Алеся Кафельникова: ходит по подиуму и радует отца (фото)
Туктамышева лидирует после короткой программы в Загребе
Василий Уткин: Дзюба уже давно не человек
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь