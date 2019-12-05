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14:53 (мск), источник: Vesti.kz

Бронзовый призер КПЛ продлит контракт со своим лучшим бомбардиром из Бразилии

Шымкентский «Ордабасы» продолжит сотрудничество с бразильским полузащитником Жоао Пауло, ставшим лучшим бомбардиром клуба по итогам сезона-2019 в КПЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

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Минувший чемпионат 31-летний хавбек отыграл на правах аренды, так как принадлежал болгарскому «Лудогорцу», с которым у него был заключен контракт до лета следующего года.

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Но, согласно данным Transfermarkt, с 1 января легионер будет находиться в расположении шымкентской команды в статусе свободного агента.

За южан Пауло провел 31 матч, забил 15 мячей и отдал шесть ассистов, став лучшим снайпером клуба. При этом среди бомбардиров премьер-лиги он занял пятое место после Адеринсолы Эсеолы (19 голов), Марина Томасова (19), Мартона Эппеля (16) и Абата Аймбетова (16).

Текущая трансферная стоимость игрока оценивается в 1,6 миллиона евро, хотя до перехода в «Ордабасы» она составляла 1,2 миллиона. Ранее шымкентцы продлили контракт с Абдуллаи Диакате.

Отметим, «Ордабасы» завершил сезон на третьем месте, завоевав путевку в квалификацию Лиги Европы-2020/21.

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