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14:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Журналист рассказал о неуверенности Месси и сравнил его с ребенком

Представитель журнала France Football Паскаль Ферре рассказал о разговоре с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси перед церемонией вручения «Золотого мяча» — 2019. Его слова приводит Sport.es.

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Феррер заявил, что Месси до последнего не верил, что получит награду. По его словам, футболист был счастлив и явно мечтал о трофее. «Ему было обидно оставаться несколько лет без награды. Как маленький ребенок, который долгое время получает подарки, а потом остается без них и жаждет вернуть все обратно», — посчитал журналист.

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2 декабря Месси получил «Золотой мяч», вручаемый France Football. Он стал первым в истории футболистом, завоевавшим награду шесть раз за свою карьеру. В голосовании аргентинец опередил защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка, форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду и полузащитника «Ливерпуля» Садио Мане.

До этого Месси получал «Золотой мяч» в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах. В составе «Барселоны» он четыре раза становился победителем Лиги чемпионов и десять раз выигрывал чемпионат Испании.

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