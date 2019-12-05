Журналист рассказал о неуверенности Месси и сравнил его с ребенком

Феррер заявил, что Месси до последнего не верил, что получит награду. По его словам, футболист был счастлив и явно мечтал о трофее. «Ему было обидно оставаться несколько лет без награды. Как маленький ребенок, который долгое время получает подарки, а потом остается без них и жаждет вернуть все обратно», — посчитал журналист.