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14:59 (мск), источник: Vesti.kz

Стали известны детали контрактов двух лидеров с участником Лиги Европы от Казахстана

Воспитанники кызылординского футбола Асхат Тагыберген и Думан Нарзилдаев продолжат карьеру в родном «Кайсаре», передает корреспондент Vesti.kz.

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Ранее сообщалось, что игроки удостоились пролонгации контрактов с «волками», однако ничего не говорилось о деталях. Теперь стало известно, что их соглашения с кызылординцами рассчитаны до конца 2021 года.

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29-летний Тагыберген в 30 матчах премьер-лиги забил четыре гола и отдал десять результативных передач, тем самым став лучшим ассистентом своего клуба. 26-летний Нарзилдаев провел 29 игр, в которых отметился одним ассистом.

Если Нарзилдаев с 2012 года выступал только за «Кайсар», то Тагыберген поиграл за «Актобе» (2013−2015), «Астану» (2016−2017) и «Тобол» (2017), а в состав кызылординского клуба вернулся в прошлом году. Также на его счету 22 матча за сборную Казахстана.

Отметим, «Кайсар» занял шестое место в КПЛ-2019, а также стал обладателем Кубка Казахстана, что принесло команде путевку во второй квалификационный раунд Лиги Европы.

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