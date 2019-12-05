Стали известны детали контрактов двух лидеров с участником Лиги Европы от Казахстана
Воспитанники кызылординского футбола Асхат Тагыберген и Думан Нарзилдаев продолжат карьеру в родном «Кайсаре», передает корреспондент Vesti.kz.
Воспитанники кызылординского футбола Асхат Тагыберген и Думан Нарзилдаев продолжат карьеру в родном «Кайсаре», передает корреспондент Vesti.kz.
Ранее сообщалось, что игроки удостоились пролонгации контрактов с «волками», однако ничего не говорилось о деталях. Теперь стало известно, что их соглашения с кызылординцами рассчитаны до конца 2021 года.
29-летний Тагыберген в 30 матчах
Если Нарзилдаев с 2012 года выступал только за «Кайсар», то Тагыберген поиграл за «Актобе» (2013−2015), «Астану» (2016−2017) и «Тобол» (2017), а в состав кызылординского клуба вернулся в прошлом году. Также на его счету 22 матча за сборную Казахстана.
Отметим, «Кайсар» занял шестое место в КПЛ-2019, а также стал обладателем Кубка Казахстана, что принесло команде путевку во второй квалификационный раунд Лиги Европы.