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15:07 (мск), источник: Vesti.kz

Футболист сборной Казахстана номинирован в команду месяца чемпионата Голландии

Полузащитник сборной Казахстана Александр Меркель вошел в символическую сборную чемпионата Голландии по итогам ноября, сообщает корреспондент Vesti.kz. Хавбек помог «Хераклесу» подняться на пятое место в турнирной таблице.

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Источник: AP 2019

В ноябре «Хераклес» провел четыре матча, дважды проиграв на выезде «Валвейку» и «Аяксу» и победив «Венло» с «Ден Хаагом». Меркель в прошедшем месяце отметился тремя результативными действиями, забив два гола и отдав одну голевую передачу. В итоге официальный сайт чемпионата Голландии включил хавбека сборной Казахстана в команду ноября.

Отметим, что в сборную также номинировали нападающего «Хераклеса» Сириля Дессерса — он является лучшим бомбардиром Эредивизи и лучшим игроком месяца.

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Отметим, что в этом сезоне уроженец Алматы Меркель провел 15 матчей в чемпионате Голландии, забил два гола и оформил три ассиста. На данный момент полузащитник не вызывается в сборную Казахстана из-за  проблем с документами.

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