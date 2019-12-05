Футболист сборной Казахстана номинирован в команду месяца чемпионата Голландии

В ноябре «Хераклес» провел четыре матча, дважды проиграв на выезде «Валвейку» и «Аяксу» и победив «Венло» с «Ден Хаагом». Меркель в прошедшем месяце отметился тремя результативными действиями, забив два гола и отдав одну голевую передачу. В итоге официальный сайт чемпионата Голландии включил хавбека сборной Казахстана в команду ноября.
Отметим, что в сборную также номинировали нападающего «Хераклеса» Сириля Дессерса — он является лучшим бомбардиром Эредивизи и лучшим игроком месяца.
Отметим, что в этом сезоне уроженец Алматы Меркель провел 15 матчей в чемпионате Голландии, забил два гола и оформил три ассиста. На данный момент полузащитник не вызывается в сборную Казахстана из-за проблем с документами.