«Многие сожалеют, что Слуцкий ушёл». Взгляд из Нидерландов

Источник: РИА "Новости"

С 2010 года «Витесс» ни разу не претендовал на чемпионство и ни один тренер не продержался на своём посту дольше, чем 2,5 года. Леонид Слуцкий покинул голландский клуб спустя полтора года — это решение он принял сам.

О том, что говорят в Голландии об уходе российского тренера, рассказал журналист Крис Мейер.

Что пишут в СМИ об уходе Слуцкого?

Многие журналисты сожалеют, что Слуцкий ушёл. Он был ярким человеком для нашего чемпионата, всегда весёлый и доброжелательный в своих интервью.

Уход Слуцкого — это его решение?

«Витесс» проиграл в пяти матчах подряд против команд, которые борются за выживание. Это просто ужасно. В последней игре, против «Херенвена», они долгое время проигрывали 0:2. Возможно, в таком положении Слуцкий не видел другого варианта, как уйти, так как не понимал, что нужно сделать, чтобы всё изменить. Такое положение дел — совсем не то, что все ждали от «Витесса». Клуб должен бороться за четвёртое или даже третье место, особенно учитывая, что «ПСВ» и «Фейеноорд» в этом сезоне показывают не лучший футбол.

О том, что Слуцкий может подать в отставку, были слухи, но я читал, что руководители клуба не хотели, чтобы он уходил. У него большое имя в Европе, и именно поэтому владелец клуба Валерий Ойф хотел, чтобы проект со Слуцким стал успешным. Они прошлым летом вместе выбирали состав, Леониду доверяли. Я не уверен, что его бы уволили, если бы он не ушёл сам.

В команде у него не было проблем?

Слуцкий пользовался уважением у игроков «Витесса». Капитан Брайан Линссен дал очень эмоциональное интервью после того, как Леонид объявил об отставке. Считаю, что уход из клуба — это полностью его решение. На него очень сильно повлияли результаты, говорили, что он очень сильно переживал.

Читал, что корреспондент, который следил за ним в «Халле», тогда написал, мол, Слуцкий умер от поражений и ходил, как труп. Нынешнюю ситуацию можно описать примерно так же, хотя в общении со СМИ он не выглядел угрюмым.

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Его стиль игры всё же не подошел голландскому футболу?

Ходили неприятные разговоры об оборонительном и скучном футболе «Витесса», особенно от болельщиков. Я говорил вам об этом ещё зимой, за это время ничего не изменилось. Фанаты за стиль игры Слуцкого придумали для него прозвище — «Волга-Катеначчо». Не знаю, насколько это справедливо, — понимаю, что голландский стиль игры не совсем привычен для иностранных тренеров.

В чём причина плохих результатов «Витесса»?

Сложно сказать, кто виноват в таких результатах «Витесса». По факту клуб очень хорошо начал сезон, был даже момент, когда он был в топе таблицы. Но с тем же самым составом и тренером потом проиграл пять матчей подряд. И это после такого начала, которое подарило людям надежду. Болельщики даже говорили, что клуб может бороться за титул, хотя раньше это казалось далеким от реальности. Такие разговоры могли отрицательно сказаться на команде, парализовать её.

В октябре на тренировке случилась драка между Ришедли Базуром и Джей-Роем Гротом. Может, это как-то повлияло на команду, но правды мы никогда не узнаем. Думаю, что есть вина и игроков, которые не особо хорошо играли, и тренера, у которого не было чёткого плана, как поставить команду на рельсы.

После поражения в нескольких матчах очевидно, что уверенность игроков будет падать, а люди вокруг раздражаться. Сложившаяся ситуация не только его вина, но никакого сюрприза в том, что он ушёл, нет.

Полина Куимова