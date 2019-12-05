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16:42 (мск), источник: Vesti.kz

Исламхан нацелился на продолжение карьеры в Европе

Капитан «Кайрата» и сборной Казахстана Бауыржан Исламхан вновь готов попробовать себя в европейском футболе. По информации Vesti.kz, над трансфером игрока активно работает один из российских агентов.

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Источник: Reuters

Как известно, контракт Исламхана с «Кайратом» завершается 31 декабря 2019 года. Полузащитник может уйти в другой клуб в качестве свободного агента, как это уже сделал Георгий Жуков, подписавший контракт с польской «Вислой».

Ранее представитель российского агенства Ultimate Sports Алан Мамукаев заявил, что к Исламхану есть интерес со стороны европейских клубов. Позже экс-игрок сборной Казахстана Самат Смаков отметил, что сейчас наступает тот момент, когда Исламхан либо уедет в другой клуб, либо проведет всю карьеру в Казахстане.

Напомним, что Исламхан уже выступал за пределами Казахстана. В 2013 году он подписал контракт с российской «Кубанью», но так и не сыграл за основной состав и ограничился матчами за дубль. Спустя год полузащитник перебрался в «Кайрат», где стал капитаном команды. В минувшем сезоне КПЛ Исламхан провел 22 матча, забил семь мячей и отдал восемь голевых передач.

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