Исламхан нацелился на продолжение карьеры в Европе

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Как известно, контракт Исламхана с «Кайратом» завершается 31 декабря 2019 года. Полузащитник может уйти в другой клуб в качестве свободного агента, как это уже сделал Георгий Жуков, подписавший контракт с польской «Вислой».

Ранее представитель российского агенства Ultimate Sports Алан Мамукаев заявил, что к Исламхану есть интерес со стороны европейских клубов. Позже экс-игрок сборной Казахстана Самат Смаков отметил, что сейчас наступает тот момент, когда Исламхан либо уедет в другой клуб, либо проведет всю карьеру в Казахстане.