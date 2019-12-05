СМИ: Леонид Слуцкий может возглавить греческий клуб

Источник: РИА "Новости"

Ранее Слуцкий покинул пост главного тренера «Витесса» после пятого подряд поражения в чемпионате Нидерландов. Российский тренер возглавлял голландский клуб с лета 2018 года.

По информации греческого портала, на встрече в Амстердаме руководство афинской команды предложило российскому специалисту контракт на полтора года. Помимо Слуцкого греки рассматривают на должность главного тренера другого кандидата, чье имя не называется, однако экс-наставник «Витесса» является приоритетной целью АЕКа.

На текущий момент АЕК занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Греции, имея в активе пять побед и три ничьи в 12 матчах.