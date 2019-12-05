СМИ: Леонид Слуцкий может возглавить греческий клуб
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Греческий АЕК предложил российскому тренеру Леониду Слуцкому контракт до 2021 года, сообщает Sportime.
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Греческий АЕК предложил российскому тренеру Леониду Слуцкому контракт до 2021 года, сообщает Sportime.
Ранее Слуцкий покинул пост главного тренера «Витесса» после пятого подряд поражения в чемпионате Нидерландов. Российский тренер возглавлял голландский клуб с лета 2018 года.
По информации греческого портала, на встрече в Амстердаме руководство афинской команды предложило российскому специалисту контракт на полтора года. Помимо Слуцкого греки рассматривают на должность главного тренера другого кандидата, чье имя не называется, однако
На текущий момент АЕК занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Греции, имея в активе пять побед и три ничьи в 12 матчах.