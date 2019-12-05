Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Шеффилд Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:15
Арсенал
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
4.12
Саутгемптон
Норвич
21
Футбол. Зарубежный
4.12
Челси
Астон Вилла
21
Футбол. Зарубежный
4.12
ПСЖ
Нант
20
Футбол. Зарубежный
4.12
Ливерпуль
Эвертон
52
Все события
Фоторепортажи
25Евро-2020. Составы групп
12«Локомотив» уступил «Байеру» и потерял шансы на евровесну
18:35 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ждал этого момента 4 года». Златан рассказал, как отомстил Матерацци за травму

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович рассказал, как отомстил бывшему защитнику «Интера» Марко Матерацци за нанесённую ему травму.

Наверх
Источник: Reuters

«Я выступал за «Юве», и мы играли с «Интером». Матерацци, действуя как настоящий ассасин, нанёс мне травму. Он был сильным футболистом, так что это вполне нормально. Это случилось в 2006 году. После полученной травмы мне пришлось ненадолго покинуть поле, и тренер «Юве» Фабио Капелло сказал: «Я заменю тебя». Я ответил: «Нет, я продолжу игру».

Читайте также
В Швеции фанаты подожгли памятник Ибрагимовичу (видео)

Я хотел вернуться на поле, чтобы отомстить Матерацци. Если кто-то делает такое со мной, не забуду об этом. Однако через две минуты боль стала невыносимой. Я не смог продолжить игру. После этого я поиграл в «Интере», «Барселоне», «Милане».

В первом дерби сезона-2010/11 я снова встретился с «Интером». Это мотивировало меня. Но если ты не контролируешь себя, не жди ничего хорошо. Ты можешь потерять голову и совершить глупость. Я заработал пенальти. И знаете, кто на мне сфолил? Матерацци. «Милан» повёл в счёте 1:0.

В одном из эпизодов второго тайма Матерации приблизился ко мне, и я ударил его движением из тхэквондо, отправив его в больницу. После этого Деян Станкович спросил меня: «Зачем ты это сделал?» И я ответил ему: «Я ждал этого момента четыре года», — цитирует Ибрагимовича Football Italia со ссылкой на GQ.

Читайте также
Златану Ибрагимовичу поставили памятник на юге Швеции
Во время загрузки произошла ошибка.
15 октября© Ньюстюб
Интер
НовостиМатчиСоставСтатистика
Милан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Топ-модели показали грудь на стадионе и получили ответ!
Седокова увела из семьи известного спортсмена!
Решение WADA по российскому вопросу будет обязательным для МОК
В клубе РПЛ прокомментировали ситуацию с процедурой банкротства
Кто станет соперником сборной России в квалификации ЧМ-2022?
Россиянки разобрались с Японией на ЧМ и продлили победную серию
Алеся Кафельникова: ходит по подиуму и радует отца (фото)
Туктамышева лидирует после короткой программы в Загребе
Василий Уткин: Дзюба уже давно не человек
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь