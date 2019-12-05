«Ждал этого момента 4 года». Златан рассказал, как отомстил Матерацци за травму

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«Я выступал за «Юве», и мы играли с «Интером». Матерацци, действуя как настоящий ассасин, нанёс мне травму. Он был сильным футболистом, так что это вполне нормально. Это случилось в 2006 году. После полученной травмы мне пришлось ненадолго покинуть поле, и тренер «Юве» Фабио Капелло сказал: «Я заменю тебя». Я ответил: «Нет, я продолжу игру».

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Я хотел вернуться на поле, чтобы отомстить Матерацци. Если кто-то делает такое со мной, не забуду об этом. Однако через две минуты боль стала невыносимой. Я не смог продолжить игру. После этого я поиграл в «Интере», «Барселоне», «Милане».

В первом дерби сезона-2010/11 я снова встретился с «Интером». Это мотивировало меня. Но если ты не контролируешь себя, не жди ничего хорошо. Ты можешь потерять голову и совершить глупость. Я заработал пенальти. И знаете, кто на мне сфолил? Матерацци. «Милан» повёл в счёте 1:0.