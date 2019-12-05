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22:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Лукаку и Смоллинг раскритиковали Corriere dello Sport за заголовок

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Нападающий миланского футбольного клуба «Интер» Ромелу Лукаку и защитник «Ромы» Крис Смоллинг выступили с критикой в адрес итальянского издания Corriere dello Sport, которое опубликовало провокационный заголовок на первой полосе.

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На первой полосе номера Corriere dello Sport, который вышел в четверг, изображены темнокожие Лукаку и Смоллинг, а также помещен заголовок Black Friday (черная пятница). Таким способом издание анонсирует пятничный матч между командами. Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) заявила, что обложка газеты разжигает расизм.

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«Вместо того, чтобы концентрироваться на битве двух команд… Corriere dello Sport выходит с самым дурацким заголовком, который я видел в своей карьере. Вы продолжаете муссировать тему расизма. Вместо того, чтобы говорить о матче двух великих клубов, который состоится на “Сан-Сиро”. Образование — самое главное», — написал Лукаку в своем аккаунте в Twitter.

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Смоллинг, в свою очередь, в Twitter назвал случившееся «неправильным и крайне неразумным». «Я надеюсь, что редакторы, причастные к этому заголовку, понимают ответственность и осознают, какую силу имеют слова и какой эффект они могут иметь», — отметил игрок «Ромы».

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Матч 15-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Рома» пройдет в Милане в пятницу.

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