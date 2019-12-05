Лукаку и Смоллинг раскритиковали Corriere dello Sport за заголовок

На первой полосе номера Corriere dello Sport, который вышел в четверг, изображены темнокожие Лукаку и Смоллинг, а также помещен заголовок Black Friday (черная пятница). Таким способом издание анонсирует пятничный матч между командами. Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) заявила, что обложка газеты разжигает расизм.

«Вместо того, чтобы концентрироваться на битве двух команд… Corriere dello Sport выходит с самым дурацким заголовком, который я видел в своей карьере. Вы продолжаете муссировать тему расизма. Вместо того, чтобы говорить о матче двух великих клубов, который состоится на “Сан-Сиро”. Образование — самое главное», — написал Лукаку в своем аккаунте в Twitter.

Смоллинг, в свою очередь, в Twitter назвал случившееся «неправильным и крайне неразумным». «Я надеюсь, что редакторы, причастные к этому заголовку, понимают ответственность и осознают, какую силу имеют слова и какой эффект они могут иметь», — отметил игрок «Ромы».