Каррера — основной кандидат на пост главного тренера АЕКа
Руководство афинского АЕКа продолжает поиски нового главного тренера команды. После провала переговоров с
Руководство афинского АЕКа продолжает поиски нового главного тренера команды. После провала переговоров с
По информации издания, Каррера является главным кандидатом на вакантную должность. Стороны уже ведут переговоры о контракте.
Последним местом работы Массимо был московский «Спартак», который он возглавлял с 2016 по 2018 год. Под руководством 55-летнего итальянца
АЕК, набрав 18 очков в 12 турах, занимает пятое место в турнирной таблице греческой Суперлиги. В минувшем сезоне