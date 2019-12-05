Каррера — основной кандидат на пост главного тренера АЕКа

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По информации издания, Каррера является главным кандидатом на вакантную должность. Стороны уже ведут переговоры о контракте.

Последним местом работы Массимо был московский «Спартак», который он возглавлял с 2016 по 2018 год. Под руководством 55-летнего итальянца красно-белые стали чемпионами Российской Премьер-Лиги и выиграли Суперкубок России.