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5 декабря, источник: ТАСС

ФК «Эвертон» уволил Марку Силву с поста главного тренера

ТАСС, 5 декабря. Португалец Марку Силва покинул пост главного тренера английского футбольного клуба «Эвертон». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: AFP 2019

В среду «Эвертон» в гостях уступил самому принципиальному сопернику, «Ливерпулю», со счетом 2:5 в матче чемпионата Англии. «Эвертон» располагается на 18-м месте в турнирной таблице, имея в активе 14 очков в 15 матчах.

«Эвертон» подтверждает, что главный тренер Марку Силва покинул клуб. Мажоритарный акционер клуба Фархад Мошири, председатель Билл Кенрайт и совет директоров хотели бы поблагодарить Марку за его работу в течение последних 18 месяцев и пожелать ему всего наилучшего в будущем. Данкан Фергюсон временно назначен исполняющим обязанности главного тренера и в субботу будет руководить командой в игре с «Челси». Клуб стремится максимально быстро утвердить нового главного тренера", — говорится в сообщении.

Силва возглавил клуб летом 2018 года, до этого он тренировал португальские «Эшторил», «Спортинг» (Лиссабон), греческий «Олимпиакос», а также английские «Халл Сити» и «Уотфорд». Вместе со «Спортингом» он стал обладателем Кубка Португалии, а с «Олимпиакосом» выиграл чемпионат Греции.

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