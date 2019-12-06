«Арсенал» потерпел первое домашнее поражение в сезоне АПЛ
«Арсенал» на своем поле проиграл «Брайтону» в матче 15-го тура Английской
«Арсенал» на своем поле проиграл «Брайтону» в матче 15-го тура Английской
Встреча прошла в четверг, 5 декабря, в Лондоне и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На 36-й минуте «чайки» вышли вперед благодаря голу Адама Уэбстера. В начале второго тайма равенство восстановил Александр Ляказетт. На 80-й минуте Ниль Мопе точным ударом принес победу «Брайтону».
В следующем туре «Арсенал» 9 декабря на выезде сыграет с «Вест Хэмом». «Брайтон» днем раньше на своем поле примет «Вулверхэмптон».
|Фредди Юнгберг
|Грэм Поттер
|Александр Ляказетт(Месут Езил)
|50′
|Адам Уэбстер
|36′
|Нил Мопей(Аарон Муй)
|80′
|1
|Бернд Лено
|1
|Мэтью Райан
|2
|Эктор Бельерин
20′
|5
|Льюис Данк
|5
|Сократис Папастатопулос
45+1′
|15
|Адам Уэбстер
|23
|Давид Луиз
68′
|33
|Дэн Берн
|10
|Месут Езил
|6
|Дэйл Стивенс
|11
|Лукас Торрейра
|18
|Аарон Муй
|34
|Гранит Джака
|24
|Дэйви Преппер
|14
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|7
|Нил Мопей
|31
|Сеад Колашинац
72′
|13
|Паскаль Гросс
60′80′
|3
|Киран Тирни
|11
|Леандро Троссар
|28
|Джозеф Уиллок
45′
|46
|Стивен Альсате
88′
|19
|Николя Пепе
|4
|Шейн Даффи
|9
|Александр Ляказетт
77′
|44
|Аарон Конноли
76′
|35
|Габриел Мартинелли
|22
|Мартин Монтойя
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|20
|5
|Удары в створ
|9
|0
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|9
|10
|Фолы
|11
|7
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Грэм Скотт(Англия)