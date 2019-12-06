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10:21 (мск), источник: Lenta.Ru

«Арсенал» потерпел первое домашнее поражение в сезоне АПЛ

«Арсенал» на своем поле проиграл «Брайтону» в матче 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: Reuters

Встреча прошла в четверг, 5 декабря, в Лондоне и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На 36-й минуте «чайки» вышли вперед благодаря голу Адама Уэбстера. В начале второго тайма равенство восстановил Александр Ляказетт. На 80-й минуте Ниль Мопе точным ударом принес победу «Брайтону».

«Арсенал» потерпел первое домашнее поражение в сезоне, команда имеет в активе 19 очков и занимает десятое место в турнирной таблице. «Брайтон» набрал на одно очко меньше и расположился на 13-й строчке.

В следующем туре «Арсенал» 9 декабря на выезде сыграет с «Вест Хэмом». «Брайтон» днем раньше на своем поле примет «Вулверхэмптон».

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Арсенал
1:2
Первый тайм: 0:1
Брайтон & Хоув
Футбол, Англия, Тур 155.12.2019, 23:15 (МСК UTC+3)Emirates Stadium, 60164 зрителя
Главные тренеры
Фредди ЮнгбергГрэм Поттер
Голы
Александр Ляказетт(Месут Езил)50′
Адам Уэбстер36′
Нил Мопей(Аарон Муй)80′
Составы команд
1Бернд Лено
1Мэтью Райан
2Эктор Бельерин
20′
5Льюис Данк
5Сократис Папастатопулос
45+1′
15Адам Уэбстер
23Давид Луиз
68′
33Дэн Берн
10Месут Езил
6Дэйл Стивенс
11Лукас Торрейра
18Аарон Муй
34Гранит Джака
24Дэйви Преппер
14Пьер-Эмерик Обамеянг
7Нил Мопей
31Сеад Колашинац
72′
13Паскаль Гросс
60′80′
3Киран Тирни
11Леандро Троссар
28Джозеф Уиллок
45′
46Стивен Альсате
88′
19Николя Пепе
4Шейн Даффи
9Александр Ляказетт
77′
44Аарон Конноли
76′
35Габриел Мартинелли
22Мартин Монтойя
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)20
5Удары в створ9
0Штанги, перекладины0
9Угловые9
10Фолы11
7Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяГрэм Скотт(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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