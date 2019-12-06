«Арсенал» потерпел первое домашнее поражение в сезоне АПЛ

Встреча прошла в четверг, 5 декабря, в Лондоне и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На 36-й минуте «чайки» вышли вперед благодаря голу Адама Уэбстера. В начале второго тайма равенство восстановил Александр Ляказетт. На 80-й минуте Ниль Мопе точным ударом принес победу «Брайтону».

«Арсенал» потерпел первое домашнее поражение в сезоне, команда имеет в активе 19 очков и занимает десятое место в турнирной таблице. «Брайтон» набрал на одно очко меньше и расположился на 13-й строчке.