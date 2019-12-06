Железные люди. Кто из футболистов стал рекордсменом по играм без замен в КПЛ-2019

Если быть точнее, то таких игроков двое — это вратарь карагандинского «Шахтера» Игорь Шацкий и его одноклубник Артем Барановский. Каждый из них отыграл без замен все 33 матча премьер-лиги, проведя на поле 2970 минут игрового времени.

Если 30-летний Шацкий, вероятнее всего, останется в клубе, так как в его истекающем контракте в конце года есть опция о возможной пролонгации соглашения еще на один сезон, то 29-летний украинский защитник уже покинул состав «горняков».

В пятерку футболистов с большим количеством игрового времени еще входят хорватский легионер «Шахтера» Иван Пешич (2900 минут сыграно), венгерский хавбек «Иртыша» Патрик Хиди (2899) и натурализованный российский защитник «Актобе» Виталий Волков (2873).

При этом Пешич также ушел из карагандинской команды.