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11:53 (мск), источник: Vesti.kz

Железные люди. Кто из футболистов стал рекордсменом по играм без замен в КПЛ-2019

Нечасто можно встретить футболистов, которые могут отыграть национальный чемпионат без отдыха. Но они все же есть, причем являются одноклубниками. О них подробнее рассказывает корреспондент Vesti.kz.

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Если быть точнее, то таких игроков двое — это вратарь карагандинского «Шахтера» Игорь Шацкий и его одноклубник Артем Барановский. Каждый из них отыграл без замен все 33 матча премьер-лиги, проведя на поле 2970 минут игрового времени.

Если 30-летний Шацкий, вероятнее всего, останется в клубе, так как в его истекающем контракте в конце года есть опция о возможной пролонгации соглашения еще на один сезон, то 29-летний украинский защитник уже покинул состав «горняков».

В пятерку футболистов с большим количеством игрового времени еще входят хорватский легионер «Шахтера» Иван Пешич (2900 минут сыграно), венгерский хавбек «Иртыша» Патрик Хиди (2899) и натурализованный российский защитник «Актобе» Виталий Волков (2873).

При этом Пешич также ушел из карагандинской команды.

Отметим, что по итогам сезона 2019 года в КПЛ в шестой раз подряд золотые медали завоевала «Астана», серебряным и бронзовым призерами стали «Кайрат» и «Ордабасы», а Кубок страны достался «Кайсару», а вместе с ним и путевка во второй квалификационный раунд Лиги Европы. «Тараз» в переходных матчах с «Акжайыком» отстоял прописку в классе сильнейших.

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