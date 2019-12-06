Тен Хаг — основной претендент на пост главного тренера «Баварии»
Новым главным тренером мюнхенской «Баварии» с большой вероятностью станет наставник «Аякса» Эрик тен Хаг, сообщает Sport1.de.
Новым главным тренером мюнхенской «Баварии» с большой вероятностью станет наставник «Аякса» Эрик тен Хаг, сообщает Sport1.de.
По словам источника, руководство немецкого клуба переключило внимание на нидерландского специалиста после того, как приняло решение отказаться от услуг бывшего рулевого «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино. Тен Хаг точно не покинет «Аякс» до окончания нынешнего сезона. Ожидается, что «Баварию» он возглавит летом. При этом клубу придётся выплатить за тренера компенсацию.
Ранее «Бавария» утвердила в должности главного тренера
После 13 туров «Бавария», набрав 24 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.