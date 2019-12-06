Тен Хаг — основной претендент на пост главного тренера «Баварии»

По словам источника, руководство немецкого клуба переключило внимание на нидерландского специалиста после того, как приняло решение отказаться от услуг бывшего рулевого «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино. Тен Хаг точно не покинет «Аякс» до окончания нынешнего сезона. Ожидается, что «Баварию» он возглавит летом. При этом клубу придётся выплатить за тренера компенсацию.



Ранее «Бавария» утвердила в должности главного тренера Ханса-Дитера Флика, который был назначен исполняющим обязанности наставника мюнхенцев после отставки Нико Ковача.



После 13 туров «Бавария», набрав 24 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.