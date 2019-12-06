Друзья Понсе, Чигринского и Циципаса, враги Саввиди. АЕК звал Слуцкого, но подпишет Карреру
Массимо возвращается.
Массимо возвращается.
Еще сутки назад фаворитом на должность нового тренера АЕК был Леонид Слуцкий, который получил оффер из Греции, как только покинул «Витесс».
Греческие медиа утверждали, что российскому тренеру предлагали контракт на 1,5 года и ждали ответ как можно быстрее. Дедлайн — пятница.
В итоге АЕК активировал запасной вариант и быстро договорился с Массимо Каррерой. Вчера вечером об этом написал главный инсайдер Италии Джанлука Ди Марцио. По его информации, Каррера уже согласовал 2-летний контракт и в пятницу прибудет в Афины. Заинтересованность АЕК в итальянском тренере подтвердил агент Марко Трабукки, который помогал Каррере в «Спартаке». Но уточнил: Массимо действительно вылетает в Афины, но на переговоры — контракт пока не подписан.
Но, учитывая, что АЕК срочно нужен тренер, а Каррера не работает больше года, срыв сделки маловероятен.
1. АЕК — одна из ведущих команд Греции. Высокие места — обычная история для афинян. Да, в Греции тотальное доминирование «Олимпиакоса», который грохнул «Краснодар» в квалификации ЛЧ. За последние 10 лет
Со скандалом — в важнейшем матче против ПАОК афинян вытащил судья, не засчитав чистый гол соперника (экс-полузащитника «Ахмата» и «Зенита» Маурисио). Это та самая история, когда
2. АЕК — стабильно третий клуб по посещаемости в Греции. Круче только «Олимпиакос» и ПАОК. На важные матчи АЕК собирает 30−35 тысяч болельщиков. Хотя команда играет на огромном Олимпийском стадионе имени Спироса Луиса, который вмещает больше 70 тысяч. Здесь же принимает соперников и «Панатинаикос». Но у ПАОК в следующем году будет собственный стадион на 32 тысячи мест — его строят уже больше двух лет и обещают сдать летом 2020-го.
3. У АЕК — дико активные фанаты. Но для Греции это норма. Главная
4. У АЕК — очень скромный состав. Его общая трансферная стоимость —
5. Самый дорогой игрок АЕК — бывший игрок «Рубина». Хорватский полузащитник Марко Ливайя не особо удачно играл за казанский клуб несколько лет назад. Сейчас он стоит 4 миллиона евро — и в АЕК один из лучших. В прошлом сезоне у него 12 очков по системе гол+пас (5+7) — это второй результат в команде.
«Ливайя, когда пришел в “Рубин”, весил почти 100 кг! У него икроножная мышца в ведро не влезет! Шутка, конечно. Такому телосложению любой хоккеист позавидует. Ливайя когда бежал — земля под ним прогибалась! “Вы с ума сошли, где его нашли?” — поражался я. Татуировки у него красивые, да. А в остальном… Ну на тренировках чудеса творил. Но в игре растворялся», — рецензия Рината Билялетдинова, работавшего с хорватом в Казани.
6. А первым по гол+пас у АЕК был… Эсекьель Понсе. Еще один представитель РПЛ, но нынешний. «Спартак» формально купил Понсе у «Ромы», но предыдущий сезон аргентинец отыграл в Греции. И с 16 голами стал вторым бомбардиром чемпионата. Ну и, понятно, лучшим страйкером АЕК. Это чтобы вы понимали средненький уровень местного чемпионата. В РПЛ Понсе пока отнюдь не блистает.
7. Еще важные для нас фигуры в составе АЕК — украинец Дмитрий Чигринский и босниец Огнен Враньеш. Бывший игрок «Барселоны» и «Шахтера» — твердая основа
8. Пока сезон АЕК — полный провал. Логично, что команда меняет тренера. В 12 турах только 5 побед, 5-е же место и уже 10 очков отставания от «Олимпиакоса». Собственно, и тренер у АЕК временный — в сентябре клуб уволил 48-летнего Мигела Кардозу, а Никоса Костеноглу сделали и. о. Человек, полжизни отдавший афинскому клубу, продержался несколько месяцев. Но после нескольких невразумительных матчей руководство решило, что команде нужен «полноценный» тренер.
9. За АЕК болеют многие известные жители и уроженцы Афин. Например, один из лучших теннисистов мира Стефанос Циципас. 21-летний грек — фанат АЕК. Когда Циципас выиграл Итоговый турнир ATP — его поздравили и в официальном инстаграме афинского клуба. Кстати, в финале Циципас обыграл Роджера Федерера, которого Леонид Слуцкий считает «самым выдающимся спортсменом на Земле». О теннисных предпочтениях Карреры ничего не известно. Но главное — Массимо возвращается!