«Челси» разрешили заявлять новых футболистов в зимнее трансферное окно

Источник: Reuters

ФИФА 22 февраля объявила, что запретила «Челси» регистрировать новых игроков в течение двух ближайших трансферных периодов за нарушение правил переходов молодых футболистов. После подачи апелляции лондонцев ФИФА 8 мая частично удовлетворил обращение «Челси», оставив в силе запрет на регистрацию футболистов. В июне CAS зарегистрировал апелляцию «Челси».

CAS в пятницу объявил о том, что сократил запрет «Челси» на регистрацию игроков на один трансферный период. Так как лондонский клуб не заявлял игроков в летнее трансферное окно, «Челси» сможет регистрировать новых футболистов зимой.

По решению CAS, «Челси» обязан выплатить ФИФА штраф в размере 300 тысяч швейцарских франков (более 270 тысяч евро) вместо 600, как было объявлено ранее.