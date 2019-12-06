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14:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Челси» разрешили заявлять новых футболистов в зимнее трансферное окно

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил лондонскому футбольному клубу «Челси» регистрировать новых игроков в зимнее трансферное окно, сообщается в релизе суда.

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Источник: Reuters

ФИФА 22 февраля объявила, что запретила «Челси» регистрировать новых игроков в течение двух ближайших трансферных периодов за нарушение правил переходов молодых футболистов. После подачи апелляции лондонцев ФИФА 8 мая частично удовлетворил обращение «Челси», оставив в силе запрет на регистрацию футболистов. В июне CAS зарегистрировал апелляцию «Челси».

CAS в пятницу объявил о том, что сократил запрет «Челси» на регистрацию игроков на один трансферный период. Так как лондонский клуб не заявлял игроков в летнее трансферное окно, «Челси» сможет регистрировать новых футболистов зимой.

По решению CAS, «Челси» обязан выплатить ФИФА штраф в размере 300 тысяч швейцарских франков (более 270 тысяч евро) вместо 600, как было объявлено ранее.

Как отмечается, CAS посчитал, что «Челси» нарушил правила перехода молодых футболистов, но другие нарушения регламента ФИФА по статусу и трансферам игроков оказались менее серьезными, чем их представляла ФИФА.

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