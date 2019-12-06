«Челси» разрешили заявлять новых футболистов в зимнее трансферное окно

ФИФА 22 февраля объявила, что запретила «Челси» регистрировать новых игроков в течение двух ближайших трансферных периодов за нарушение правил переходов молодых футболистов. После подачи апелляции лондонцев ФИФА 8 мая частично удовлетворил обращение «Челси», оставив в силе запрет на регистрацию футболистов. В июне CAS зарегистрировал апелляцию «Челси».
CAS в пятницу объявил о том, что сократил запрет «Челси» на регистрацию игроков на один трансферный период. Так как лондонский клуб не заявлял игроков в летнее трансферное окно, «Челси» сможет регистрировать новых футболистов зимой.
По решению CAS, «Челси» обязан выплатить ФИФА штраф в размере 300 тысяч швейцарских франков (более 270 тысяч евро) вместо 600, как было объявлено ранее.
Как отмечается, CAS посчитал, что «Челси» нарушил правила перехода молодых футболистов, но другие нарушения регламента ФИФА по статусу и трансферам игроков оказались менее серьезными, чем их представляла ФИФА.