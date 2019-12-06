«Лестер» продлил контракт с Роджерсом до 2025 года
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Английский футбольный клуб «Лестер» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером команды Бренданом Роджерсом.
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Английский футбольный клуб «Лестер» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером команды Бренданом Роджерсом.
Как отмечается в сообщении, новое соглашение с 46-летним специалистом рассчитано до июня 2025 года.
«Я приехал в “Лестер” с целью помочь клубу построить будущее. Я унаследовал потрясающую команду, которая стремится к прогрессу и совершенствованию. Благодарю болельщиков клуба за то, что приняли меня и моих помощников. Мы будем продолжать работать вместе, чтобы приносить успех “Лестеру” на протяжении долгих лет», — сказал Роджерс.
Роджерс занял пост главного тренера «Лестера» в конце февраля. С момента назначения североирландского специалиста «лисы» одержали 17 побед в 26 матчах чемпионата Англии, в настоящий момент команда занимает второе место в турнирной таблице английской