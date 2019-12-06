«Лестер» продлил контракт с Роджерсом до 2025 года

Как отмечается в сообщении, новое соглашение с 46-летним специалистом рассчитано до июня 2025 года.

«Я приехал в “Лестер” с целью помочь клубу построить будущее. Я унаследовал потрясающую команду, которая стремится к прогрессу и совершенствованию. Благодарю болельщиков клуба за то, что приняли меня и моих помощников. Мы будем продолжать работать вместе, чтобы приносить успех “Лестеру” на протяжении долгих лет», — сказал Роджерс.