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17:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Лестер» продлил контракт с Роджерсом до 2025 года

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Английский футбольный клуб «Лестер» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером команды Бренданом Роджерсом.

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Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечается в сообщении, новое соглашение с 46-летним специалистом рассчитано до июня 2025 года.

«Я приехал в “Лестер” с целью помочь клубу построить будущее. Я унаследовал потрясающую команду, которая стремится к прогрессу и совершенствованию. Благодарю болельщиков клуба за то, что приняли меня и моих помощников. Мы будем продолжать работать вместе, чтобы приносить успех “Лестеру” на протяжении долгих лет», — сказал Роджерс.

Роджерс занял пост главного тренера «Лестера» в конце февраля. С момента назначения североирландского специалиста «лисы» одержали 17 побед в 26 матчах чемпионата Англии, в настоящий момент команда занимает второе место в турнирной таблице английской премьер-лиги.

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