Президент «Реала» предложил создать Суперлигу из клубов топ-5 чемпионатов Европы
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес предложил свою версию создания европейской Суперлиги, сообщает New York Times.
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес предложил свою версию создания европейской Суперлиги, сообщает New York Times.
По задумке Переса, Суперлига будет состоять из двух дивизионов, в которые войдут по 20 клубов из топ-5 национальных чемпионов Европы. На этот момент речь идёт об английской
Свою идею президент «Реала» изложил главе ФИФА Джанни Инфантино и представителям некоторых