«Челси» выделил на зимние трансферы € 177 млн и следит за пятью игроками

Сегодня, 6 декабря, спортивный арбитражный суд (CAS) объявил, что по итогам пересмотра санкций в отношении лондонского клуба, наложенных ранее ФИФА, запрет на трансферы был сокращён в два раза. Таким образом, вместо двух трансферных окон синие обязаны пропустить лишь одно, что они уже сделали.



Как сообщает The Telegraph, руководство «Челси» выделит Лэмпарду внушительные £ 150 млн (€ 177 млн) на январские трансферы. Клуб хочет усилить позиции центрального и флангового нападающего, а также центрального и флангового защитника. В настоящее время синие следят за такими игроками, как Мусса Дембеле («Лион»), Уилфрид Заха («Кристал Пэлас»), Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд), Бенджамин Чилвел («Лестер Сити») и Натан Аке («Борнмут»).