Сычёв разорвал контракт с «Пюником», не сыграв за клуб ни одного матча
Бывший форвард сборной России Дмитрий Сычёв покинул «Пюник», сообщается на официальном сайте клуба.
Бывший форвард сборной России Дмитрий Сычёв покинул «Пюник», сообщается на официальном сайте клуба.
«ФК «Пюник» по обоюдному согласию разорвал контракты с вратарём Евгением Кобозевым, полузащитниками Марко Бурзановичем, Оганесом Погосяном и нападающими Дмитрием Сычёвым и Оганесом Илангезяном. ФК «Пюник» благодарит футболистов и желает им успехов в дальнейшей карьере, — сказано в заявлении
Ранее Сычёв выступал в составе таких команд, как московский «Спартак», «Локомотив», «Марсель», минское «Динамо», и в других клубах. В составе «железнодорожников» форвард — чемпион, обладатель Кубка и Суперкубка России. С 2002 по 2010 год Сычёв играл за сборную России. В составе национальной команды Сычёв — бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года.