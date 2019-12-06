Сычёв разорвал контракт с «Пюником», не сыграв за клуб ни одного матча

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«ФК «Пюник» по обоюдному согласию разорвал контракты с вратарём Евгением Кобозевым, полузащитниками Марко Бурзановичем, Оганесом Погосяном и нападающими Дмитрием Сычёвым и Оганесом Илангезяном. ФК «Пюник» благодарит футболистов и желает им успехов в дальнейшей карьере, — сказано в заявлении пресс-службы клуба.

Сычёв подписал контракт с «Пюником» в конце августа. За клуб он так и не сыграл ни одного матча.