«Что будет со сборной Казахстана?». Лория назвал минусы в отмене лимита в КПЛ для России и других стран ЕАЭС

— В этом решении больше плюсов или минусов для казахстанского футбола?

— Какие легионеры поедут сюда и сделают ли они наш футбол лучше? Все говорят о свободной конкуренции, что это пойдет нам на пользу. Здесь две стороны медали.

Что будет с нашей сборной? У нас и так ограниченное количество кандидатов. Возможно, в будущем, когда будет высокая конкуренция, наши ребята станут сильнее и мы не будем думать об этом, но на первых порах это может сыграть негативную роль и сказаться на национальной и особенно молодежной сборной. Футболисты «молодежки» и так не играют в клубах, а если это правило распространится и на первую лигу, то здесь может появиться проблема.

— То есть мы рискуем столкнуться с притоком игроков с паспортами стран ЕАЭС не высокого по казахстанским меркам класса?

— Конечно, агенты из этих стран, которые будут везти сюда футболистов, они вообще думать будут о качестве игроков или им надо продать их? У них своя работа. Качественный игрок, условно из России, поедет только в два-три казахстанских клуба.

Чтобы сюда поехали хорошие футболисты, должна улучшиться инфраструктура. Я всегда думаю о сборной. Многие ребята не играют в клубах, тот же Юра Перцух не попадает в основной состав «Астаны», но выходит в сборной. А сейчас, что будет, когда команды имеют полное право по закону выпустить фактически 11 легионеров? Вопросов нет, если наши уступают в конкуренции. Выиграют клубы, но будет страдать сборная.

Отсюда наших ребят уедет условно три человека, а приедет — 103. С другой стороны, ты ничего не сделаешь, потому что есть закон и теперь ребятам нужно будет выживать.

— Но нельзя отрицать, что у молодых игроков было мало стимула — они и так получали хорошие контракты. Вы согласны с этим?

— Кто-то же давал им эти контракты. Игрок, если хочет играть и стать хорошим исполнителем, будет думать в первую очередь о футболе. А если у него есть возможность заработать, почему он должен от этого отказываться?

Всегда будет две стороны медали и будем надеется, что это нам поможет и не сыграет с нами злую шутку. Я просто переживаю за качество игроков. Мы в этой ситуации больше должны уделять внимания детскому футболу. Чтобы дети становились сильнее. Может, этот закон заставит задуматься об этом.

Отметим, что Лория выступал за рубежом в чемпионатах Швеции, России и первой лиги Турции за «Хальмстад», «Спартак» Нальчик, «Ризеспор» и «Каршияку» соответственно. В Казахстане он играл за «Женис», «Есиль», «Шахтер», «Локомотив», «Иртыш», «Кайрат», «Ордабасы» и «Окжетпес». В 2019 году Лория завершил карьеру.

Напомним, 28 ноября исполком КФФ объявил об отмене статуса «невоспитанника казахстанского футбола» для граждан стран — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда вместе с Казахстаном входят Армения, Беларусь, Кыргызстан и Россия.