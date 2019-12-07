«Интер» и «Рома» поделили очки в матче чемпионата Италии
В матче 15-го тура Серии А «Интер» принимал «Рому». Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 0:0.
В матче 15-го тура Серии А «Интер» принимал «Рому». Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 0:0.
«Интер» не сумел продлить победную серию в чемпионате Италии до шести матчей. При этом команда Антонио Конте не проигрывает уже в течение восьми встреч кряду (шесть побед, две ничьи). Беспроигрышная серия «Ромы» достигла трёх матчей (две победы, одна ничья).
«Интер» возглавляет турнирную таблицу Серии А. В активе миланского клуба 38 очков. «Рома» (29) занимает четвёртое место.
В 16-м туре итальянского первенства «Интер» на выезде сыграет с «Фиорентиной», а «Рома» дома встретится со СПАЛом. Оба матча состоятся 15 декабря.
|Антонио Конте
|Паулу Фонсека
|1
|Самир Ханданович
|83
|Антонио Миранте
|2
|Диего Годин
61′
|6
|Крис Смоллинг
|6
|Стефан де Фрай
|11
|Александр Коларов
|37
|Милан Шкриньяр
|23
|Джанлука Манчини
77′
|8
|Матиас Весино
|7
|Лоренцо Пеллегрини
|77
|Марсело Брозович
81′
|21
|Жордан Верету
|9
|Ромелу Лукаку
|22
|Николо Дзаньоло
|10
|Лаутаро Мартинес
|42
|Амаду Диавара
|34
|Кристиано Бираги
88′
|18
|Давиде Сантон
16′
|33
|Данило Д`Амброзио
|37
|Леонардо Спинаццола
|20
|Борха Валеро
72′
|77
|Генрих Мхитарян
89′
|18
|Квадво Асамоа
|24
|Алессандро Флоренци
|87
|Антонио Кандрева
45′
|8
|Диего Перотти
68′
|19
|Валентино Лазаро
62′
|9
|Эдин Джеко
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|6
|2
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|11
|6
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Джанпаоло Кальварезе(Италия)