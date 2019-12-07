«Интер» и «Рома» поделили очки в матче чемпионата Италии

«Интер» не сумел продлить победную серию в чемпионате Италии до шести матчей. При этом команда Антонио Конте не проигрывает уже в течение восьми встреч кряду (шесть побед, две ничьи). Беспроигрышная серия «Ромы» достигла трёх матчей (две победы, одна ничья).