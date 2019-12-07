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01:02 (мск), источник: Чемпионат.com

«Интер» и «Рома» поделили очки в матче чемпионата Италии

В матче 15-го тура Серии А «Интер» принимал «Рому». Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 0:0.

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Источник: AP 2019

«Интер» не сумел продлить победную серию в чемпионате Италии до шести матчей. При этом команда Антонио Конте не проигрывает уже в течение восьми встреч кряду (шесть побед, две ничьи). Беспроигрышная серия «Ромы» достигла трёх матчей (две победы, одна ничья).

«Интер» возглавляет турнирную таблицу Серии А. В активе миланского клуба 38 очков. «Рома» (29) занимает четвёртое место.

В 16-м туре итальянского первенства «Интер» на выезде сыграет с «Фиорентиной», а «Рома» дома встретится со СПАЛом. Оба матча состоятся 15 декабря.

Интер
0:0
Первый тайм: 0:0
Рома
Футбол, Италия, Тур 156.12.2019, 22:45 (МСК UTC+3)Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Антонио КонтеПаулу Фонсека
Составы команд
1Самир Ханданович
83Антонио Миранте
2Диего Годин
61′
6Крис Смоллинг
6Стефан де Фрай
11Александр Коларов
37Милан Шкриньяр
23Джанлука Манчини
77′
8Матиас Весино
7Лоренцо Пеллегрини
77Марсело Брозович
81′
21Жордан Верету
9Ромелу Лукаку
22Николо Дзаньоло
10Лаутаро Мартинес
42Амаду Диавара
34Кристиано Бираги
88′
18Давиде Сантон
16′
33Данило Д`Амброзио
37Леонардо Спинаццола
20Борха Валеро
72′
77Генрих Мхитарян
89′
18Квадво Асамоа
24Алессандро Флоренци
87Антонио Кандрева
45′
8Диего Перотти
68′
19Валентино Лазаро
62′
9Эдин Джеко
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)6
2Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
8Угловые3
12Фолы11
6Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяДжанпаоло Кальварезе(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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