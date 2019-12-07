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11:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Атлетико» сыграл вничью с «Вильярреалом» в чемпионате Испании

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Футболисты мадридского «Атлетико» на выезде сыграли вничью с «Вильярреалом» в 16-м туре чемпионата Испании.

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Источник: AP 2019

Игра в Вильярреале завершилась нулевой ничьей.

Следующий матч в чемпионате «Атлетико» проведет дома 14 декабря против «Осасуны», «Вильярреал» днем позже сыграет в гостях с «Севильей».

«Атлетико» является соперником московского «Локомотива» по групповому этапу Лиги чемпионов. 11 декабря команды встретятся в рамках заключительного тура, игра пройдет в Мадриде. «Атлетико» борется за выход в плей-офф, «Локомотив» лишился шансов на плей-офф еврокубков.

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Футбол, Испания, Тур 166.12.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Estadio de la Ceramica, 17964 зрителя
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1Андрес Серхио Асенхо
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3Рауль Альбиоль
18де Алмейда Монтейру Фелипе
4Пау Торрес
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9Альваро Мората
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23Киран Триппьер
23Бордонадо Мойсес Гомес
68′
5Томас Партей
59′
17Карл Токо-Экамби
20Виктор Мачин Перес Витоло
11Самуэль Чиквуэзе
89′
16Эктор Эррера
84′
24Хавьер Онтиверос
14Маркос Льоренте
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
23Удары (всего)18
3Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
11Угловые7
11Фолы11
0Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяАлехандро Хосе Эрнандес Эрнандес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
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  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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