«Атлетико» сыграл вничью с «Вильярреалом» в чемпионате Испании
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Футболисты мадридского «Атлетико» на выезде сыграли вничью с «Вильярреалом» в 16-м туре чемпионата Испании.
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Футболисты мадридского «Атлетико» на выезде сыграли вничью с «Вильярреалом» в 16-м туре чемпионата Испании.
Игра в Вильярреале завершилась нулевой ничьей.
Следующий матч в чемпионате «Атлетико» проведет дома 14 декабря против «Осасуны», «Вильярреал» днем позже сыграет в гостях с «Севильей».
«Атлетико» является соперником московского «Локомотива» по групповому этапу Лиги чемпионов. 11 декабря команды встретятся в рамках заключительного тура, игра пройдет в Мадриде. «Атлетико» борется за выход в
|Хавьер Кальеха
|Диего Симеоне
|1
|Андрес Серхио Асенхо
|13
|Ян Облак
|2
|Перес Марио Гаспар
|12
|Ренан Лоди
|3
|Рауль Альбиоль
|18
|де Алмейда Монтейру Фелипе
|4
|Пау Торрес
|22
|Марио Эрмосо
|16
|Хави Кинтилья
|6
|Коке
|14
|Ману Тригерос
74′
|8
|Ньигес Сауль
|19
|Андре-Франк Замбо
38′
|7
|Жоау Феликс
|7
|Херард Морено
|9
|Альваро Мората
15′
|10
|Висенте де ла Фуэнте Иборра
73′
|4
|Сантьяго Ариас
80′
|15
|Мануэль Морланес
|23
|Киран Триппьер
|23
|Бордонадо Мойсес Гомес
68′
|5
|Томас Партей
59′
|17
|Карл Токо-Экамби
|20
|Виктор Мачин Перес Витоло
|11
|Самуэль Чиквуэзе
89′
|16
|Эктор Эррера
84′
|24
|Хавьер Онтиверос
|14
|Маркос Льоренте
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|23
|Удары (всего)
|18
|3
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|11
|Угловые
|7
|11
|Фолы
|11
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес(Испания)