«Атлетико» сыграл вничью с «Вильярреалом» в чемпионате Испании

Следующий матч в чемпионате «Атлетико» проведет дома 14 декабря против «Осасуны», «Вильярреал» днем позже сыграет в гостях с «Севильей».

«Атлетико» является соперником московского «Локомотива» по групповому этапу Лиги чемпионов. 11 декабря команды встретятся в рамках заключительного тура, игра пройдет в Мадриде. «Атлетико» борется за выход в плей-офф, «Локомотив» лишился шансов на плей-офф еврокубков.