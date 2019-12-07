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11:39 (мск), источник: Sports.Ru

Обамеянг убежал в туалет на 86-й минуте и пропустил важный корнер. Юнгберг даже не заметил

Не мог дотерпеть.

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Источник: AP 2019

В самом конце матча «Арсенал» — «Брайтон» (1:2) на поле стало на 1 игрока меньше. Капитан «канониров» Пьер-Эмерик Обамеянг рванул к тоннелю.

Габонца не было 3 минуты — с 86-й по 89-й. За это время «Арсенал» подал 1 угловой — возможно, он был бы опаснее, если бы в штрафной «Брайтона» находился Обамеянг. Мэт Райан легко разобрался с навесом.

Во время загрузки произошла ошибка.

После игры Фреди Юнгберг сказал, что не заметил ухода игрока — увидел только когда Обамеянг возвращался на поле.

В трансляции тоже не поймали момент ухода — габонец не отпрашивался у судьи. Возможно, дотянул до последнего и нельзя было медлить ни секунды?

«Такое бывает. Если тебе надо, то тебе надо», — философски отметил Юнгберг на послематчевой конференции.

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Футбол, Англия, Тур 155.12.2019, 23:15 (МСК UTC+3)Emirates Stadium, 60164 зрителя
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Адам Уэбстер36′
Нил Мопей(Аарон Муй)80′
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18Аарон Муй
34Гранит Джака
24Дэйви Преппер
14Пьер-Эмерик Обамеянг
7Нил Мопей
31Сеад Колашинац
72′
13Паскаль Гросс
60′80′
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28Джозеф Уиллок
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0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)20
5Удары в створ9
0Штанги, перекладины0
9Угловые9
10Фолы11
7Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяГрэм Скотт(Англия)
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