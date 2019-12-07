Обамеянг убежал в туалет на 86-й минуте и пропустил важный корнер. Юнгберг даже не заметил

Источник: AP 2019

В самом конце матча «Арсенал» — «Брайтон» (1:2) на поле стало на 1 игрока меньше. Капитан «канониров» Пьер-Эмерик Обамеянг рванул к тоннелю.

Габонца не было 3 минуты — с 86-й по 89-й. За это время «Арсенал» подал 1 угловой — возможно, он был бы опаснее, если бы в штрафной «Брайтона» находился Обамеянг. Мэт Райан легко разобрался с навесом.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/A3hwA9z2SvY" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После игры Фреди Юнгберг сказал, что не заметил ухода игрока — увидел только когда Обамеянг возвращался на поле.

В трансляции тоже не поймали момент ухода — габонец не отпрашивался у судьи. Возможно, дотянул до последнего и нельзя было медлить ни секунды?