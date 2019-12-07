Обамеянг убежал в туалет на 86-й минуте и пропустил важный корнер. Юнгберг даже не заметил
Не мог дотерпеть.
Не мог дотерпеть.
В самом конце матча «Арсенал» — «Брайтон» (1:2) на поле стало на 1 игрока меньше. Капитан «канониров»
Габонца не было 3 минуты — с 86-й по 89-й. За это время «Арсенал» подал 1 угловой — возможно, он был бы опаснее, если бы в штрафной «Брайтона» находился Обамеянг. Мэт Райан легко разобрался с навесом.
После игры Фреди Юнгберг сказал, что не заметил ухода игрока — увидел только когда Обамеянг возвращался на поле.
В трансляции тоже не поймали момент ухода — габонец не отпрашивался у судьи. Возможно, дотянул до последнего и нельзя было медлить ни секунды?
«Такое бывает. Если тебе надо, то тебе надо», — философски отметил Юнгберг на послематчевой конференции.
|Фредди Юнгберг
|Грэм Поттер
|Александр Ляказетт(Месут Езил)
|50′
|Адам Уэбстер
|36′
|Нил Мопей(Аарон Муй)
|80′
|1
|Бернд Лено
|1
|Мэтью Райан
|2
|Эктор Бельерин
20′
|5
|Льюис Данк
|5
|Сократис Папастатопулос
45+1′
|15
|Адам Уэбстер
|23
|Давид Луиз
68′
|33
|Дэн Берн
|10
|Месут Езил
|6
|Дэйл Стивенс
|11
|Лукас Торрейра
|18
|Аарон Муй
|34
|Гранит Джака
|24
|Дэйви Преппер
|14
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|7
|Нил Мопей
|31
|Сеад Колашинац
72′
|13
|Паскаль Гросс
60′80′
|3
|Киран Тирни
|11
|Леандро Троссар
|28
|Джозеф Уиллок
45′
|46
|Стивен Альсате
88′
|19
|Николя Пепе
|4
|Шейн Даффи
|9
|Александр Ляказетт
77′
|44
|Аарон Конноли
76′
|35
|Габриел Мартинелли
|22
|Мартин Монтойя
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|20
|5
|Удары в створ
|9
|0
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|9
|10
|Фолы
|11
|7
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Грэм Скотт(Англия)