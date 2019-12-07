«1,5 миллиона евро? Мы что, Роналду подписываем?» Как Джолчиев мог уехать в «Динамо» и «Лацио»

— Рустам, как думаете, зачем Жуков сорвался в Польшу, отказавшись от продолжения карьеры в «Кайрате»?
— Не стоит забывать, что Георгий вырос в Бельгии. Естественно, у него европейский менталитет, что, я считаю, сыграло немаловажную роль при выборе будущей команды.
Чемпионат Польши — очень интересный, хоть выбор Жукова и пал на команду, которая идет на последнем месте. Думаю, что все же это шаг вперед для него, и я рад тому, что футболист не испугался выйти из зоны комфорта и принял такой вызов.
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— Есть целый ряд молодых казахстанцев, которые хотят попробовать себя за рубежом. Как думаете, есть ли интерес к Геворгу Наджаряну, Нуралы Алипу, Дмитрию Бачеку и остальным со стороны европейских команд?
— Нужно помнить, что если эти футболисты в России не будут считаться легионерами, то в странах Европейского союза они ими как раз и являются. Насколько парни заинтересуют европейские клубы, зависит от их представителей — как грамотно они проведут по ним работу.
Лично мое мнение: из этого трио зарубежным клубам может быть интересен пока только Алип, но и он, я считаю, еще до конца не окреп как футболист для своей позиции. Центральному защитнику нужно больше игровой практики и опыта, чем атакующему игроку. Конечно же, если ты не обладаешь таким талантом, как, например, Матиас Де Лигт (улыбается).
— На ваш взгляд, кто самый талантливый и сильный казахстанский футболист за все время, что вы работаете в нашей стране?
— Однозначно Бауржан Джолчиев. Он легко бы мог играть в пятерке топовых чемпионатов, причем в клубах уровня «Валенсии», «Эвертона» или же «Милана». Но, как говорится, Бауржан — наглядный пример, или, скажем, пособие для молодых футболистов по тому, как легко загубить свой мегаталант и стать, по сути, никем из-за своей жадности, глупости и тупости.
Если не ошибаюсь, зимой 2013 года я со своим партнером вел по нему переговоры с московским «Динамо», которое готово было предложить Бауржану контракт в 600 тысяч евро годовых. На что Джолчиев нам сказал, мол, если Россия, то хочет 1,5 миллиона евро, а если клуб из Европы — один миллион! Мы, естественно, это передали руководству «Динамо». Они посмеялись нам в лицо и спросили: «Полтора миллиона? Мы что, Роналду подписываем?». Естественно, все затихло.
В тот же год был еще интерес со стороны итальянского «Лацио». Мой партнер даже в Рим летал на переговоры, но в их шорт-листе Бауржан стоял только на пятом месте. В итоге они остановились на другой кандидатуре.
Отметим, что последний матч Джолчиев сыграл 8 декабря 2015 года, когда вышел на замену за «Астану» в матче с турецким «Галатасараем» (1:1) в группе Лиги чемпионов. Он пропустил уже четыре сезона, но официально о завершении карьеры 29-летний экс-игрок сборной Казахстана не объявлял.
В 2018 году Джолчиев мог вернуться в «Астану», но после просмотра клуб решил не подписывать контракт. До этого он мог трудоустроиться в «Актобе», «Ордабасы» и «Иртыше».