Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Тамбов
Оренбург
00
Футбол. Зарубежный
15:00
Реал
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
15:30
Эвертон
Челси
Футбол. Премьер-лига
16:30
Краснодар
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
17:00
Аталанта
Верона
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия Д
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М
Бавария
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Майнц
Футбол. Зарубежный
18:00
Борнмут
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
18:00
Уотфорд
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
18:00
Тоттенхэм Хотспур
Бернли
Футбол. Зарубежный
18:00
Гранада
Алавес
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
Уфа
Футбол. Зарубежный
19:30
Монпелье
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
20:00
Удинезе
Наполи
Футбол. Зарубежный
20:30
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:30
Байер
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
20:30
Леванте
Валенсия
Футбол. Зарубежный
22:00
Ренн
Анже
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
Метц
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Амьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:45
Лацио
Ювентус
Футбол. Зарубежный
23:00
Барселона
Мальорка
Все события
Фоторепортажи
42Емельяненко и Кокляев обнимались, Запашный примерял пояс, Джиган пел. Фото «главного боя года»
12«Локомотив» уступил «Байеру» и потерял шансы на евровесну
12:25 (мск), источник: Vesti.kz

«1,5 миллиона евро? Мы что, Роналду подписываем?» Как Джолчиев мог уехать в «Динамо» и «Лацио»

Российский агент Рустам Раджабов в интервью корреспонденту Vesti.kz поделился своим мнением о перспективах Георгия Жукова в чемпионате Польши и вспомнил варианты для Бауржана Джолчиева в Европе.

Наверх

— Рустам, как думаете, зачем Жуков сорвался в Польшу, отказавшись от продолжения карьеры в «Кайрате»?

— Не стоит забывать, что Георгий вырос в Бельгии. Естественно, у него европейский менталитет, что, я считаю, сыграло немаловажную роль при выборе будущей команды.

Чемпионат Польши — очень интересный, хоть выбор Жукова и пал на команду, которая идет на последнем месте. Думаю, что все же это шаг вперед для него, и я рад тому, что футболист не испугался выйти из зоны комфорта и принял такой вызов.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Есть целый ряд молодых казахстанцев, которые хотят попробовать себя за рубежом. Как думаете, есть ли интерес к Геворгу Наджаряну, Нуралы Алипу, Дмитрию Бачеку и остальным со стороны европейских команд?

— Нужно помнить, что если эти футболисты в России не будут считаться легионерами, то в странах Европейского союза они ими как раз и являются. Насколько парни заинтересуют европейские клубы, зависит от их представителей — как грамотно они проведут по ним работу.

Лично мое мнение: из этого трио зарубежным клубам может быть интересен пока только Алип, но и он, я считаю, еще до конца не окреп как футболист для своей позиции. Центральному защитнику нужно больше игровой практики и опыта, чем атакующему игроку. Конечно же, если ты не обладаешь таким талантом, как, например, Матиас Де Лигт (улыбается).

— На ваш взгляд, кто самый талантливый и сильный казахстанский футболист за все время, что вы работаете в нашей стране?

— Однозначно Бауржан Джолчиев. Он легко бы мог играть в пятерке топовых чемпионатов, причем в клубах уровня «Валенсии», «Эвертона» или же «Милана». Но, как говорится, Бауржан — наглядный пример, или, скажем, пособие для молодых футболистов по тому, как легко загубить свой мегаталант и стать, по сути, никем из-за своей жадности, глупости и тупости.

Читайте также
«Он очень разносторонний и креативный игрок». Тренер «Вислы» — о трансфере Жукова и его качествах

Если не ошибаюсь, зимой 2013 года я со своим партнером вел по нему переговоры с московским «Динамо», которое готово было предложить Бауржану контракт в 600 тысяч евро годовых. На что Джолчиев нам сказал, мол, если Россия, то хочет 1,5 миллиона евро, а если клуб из Европы — один миллион! Мы, естественно, это передали руководству «Динамо». Они посмеялись нам в лицо и спросили: «Полтора миллиона? Мы что, Роналду подписываем?». Естественно, все затихло.

В тот же год был еще интерес со стороны итальянского «Лацио». Мой партнер даже в Рим летал на переговоры, но в их шорт-листе Бауржан стоял только на пятом месте. В итоге они остановились на другой кандидатуре.

Отметим, что последний матч Джолчиев сыграл 8 декабря 2015 года, когда вышел на замену за «Астану» в матче с турецким «Галатасараем» (1:1) в группе Лиги чемпионов. Он пропустил уже четыре сезона, но официально о завершении карьеры 29-летний экс-игрок сборной Казахстана не объявлял.

В 2018 году Джолчиев мог вернуться в «Астану», но после просмотра клуб решил не подписывать контракт. До этого он мог трудоустроиться в «Актобе», «Ордабасы» и «Иртыше».

Ербол Каиров  .

Читайте также
Лацио
НовостиМатчиСоставСтатистика
Динамо
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Моуринью поделился своими ожиданиями от реванша Руис - Джошуа
«Ноги потрясывались»: как Загитова уступила Косторной
Хитрый гол Малкина. Одним движением среди четверых соперников
РПЛ: Фанаты удалились с трибун, а «Зенит» — от «Локомотива»
Упущенный шанс: медали Финала Гран-при взяла лишь 1 пара из РФ
Соперник Емельяненко пообещал нокаут в бою с россиянином
«Тамбов» играет с «Оренбургом» в РПЛ (трансляция)
Русский вратарь отразил 76 бросков за два дня в НХЛ, но не спас
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь