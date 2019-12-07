«1,5 миллиона евро? Мы что, Роналду подписываем?» Как Джолчиев мог уехать в «Динамо» и «Лацио»

— Рустам, как думаете, зачем Жуков сорвался в Польшу, отказавшись от продолжения карьеры в «Кайрате»?

— Не стоит забывать, что Георгий вырос в Бельгии. Естественно, у него европейский менталитет, что, я считаю, сыграло немаловажную роль при выборе будущей команды.

Чемпионат Польши — очень интересный, хоть выбор Жукова и пал на команду, которая идет на последнем месте. Думаю, что все же это шаг вперед для него, и я рад тому, что футболист не испугался выйти из зоны комфорта и принял такой вызов.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B5XkdaxgOB4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B5XkdaxgOB4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B5XkdaxgOB4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Vesti.kz (@vestikzsport)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-11-27T12:07:49+00:00">27 Ноя 2019 в 4:07 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Есть целый ряд молодых казахстанцев, которые хотят попробовать себя за рубежом. Как думаете, есть ли интерес к Геворгу Наджаряну, Нуралы Алипу, Дмитрию Бачеку и остальным со стороны европейских команд?

— Нужно помнить, что если эти футболисты в России не будут считаться легионерами, то в странах Европейского союза они ими как раз и являются. Насколько парни заинтересуют европейские клубы, зависит от их представителей — как грамотно они проведут по ним работу.

Лично мое мнение: из этого трио зарубежным клубам может быть интересен пока только Алип, но и он, я считаю, еще до конца не окреп как футболист для своей позиции. Центральному защитнику нужно больше игровой практики и опыта, чем атакующему игроку. Конечно же, если ты не обладаешь таким талантом, как, например, Матиас Де Лигт (улыбается).

— На ваш взгляд, кто самый талантливый и сильный казахстанский футболист за все время, что вы работаете в нашей стране?

— Однозначно Бауржан Джолчиев. Он легко бы мог играть в пятерке топовых чемпионатов, причем в клубах уровня «Валенсии», «Эвертона» или же «Милана». Но, как говорится, Бауржан — наглядный пример, или, скажем, пособие для молодых футболистов по тому, как легко загубить свой мегаталант и стать, по сути, никем из-за своей жадности, глупости и тупости.

Если не ошибаюсь, зимой 2013 года я со своим партнером вел по нему переговоры с московским «Динамо», которое готово было предложить Бауржану контракт в 600 тысяч евро годовых. На что Джолчиев нам сказал, мол, если Россия, то хочет 1,5 миллиона евро, а если клуб из Европы — один миллион! Мы, естественно, это передали руководству «Динамо». Они посмеялись нам в лицо и спросили: «Полтора миллиона? Мы что, Роналду подписываем?». Естественно, все затихло.

В тот же год был еще интерес со стороны итальянского «Лацио». Мой партнер даже в Рим летал на переговоры, но в их шорт-листе Бауржан стоял только на пятом месте. В итоге они остановились на другой кандидатуре.

Отметим, что последний матч Джолчиев сыграл 8 декабря 2015 года, когда вышел на замену за «Астану» в матче с турецким «Галатасараем» (1:1) в группе Лиги чемпионов. Он пропустил уже четыре сезона, но официально о завершении карьеры 29-летний экс-игрок сборной Казахстана не объявлял.

В 2018 году Джолчиев мог вернуться в «Астану», но после просмотра клуб решил не подписывать контракт. До этого он мог трудоустроиться в «Актобе», «Ордабасы» и «Иртыше».