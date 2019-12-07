Новый клуб футболиста сборной Казахстана проиграл матч чемпионата с шестью голами
Краковская «Висла», которая недавно подписала полузащитника сборной Казахстана Георгия Жукова, проиграла в чемпионате Польши, передает корреспондент Vesti.kz.
Краковская «Висла», которая недавно подписала полузащитника сборной Казахстана Георгия Жукова, проиграла в чемпионате Польши, передает корреспондент Vesti.kz.
В рамках 18-го тура «Висла» в гостях уступила «Гурнику» — 2:4, хотя в ходе встречи дважды вела в счете. У победителей отличились Лукаш Вольштынски (56-я), Хесус Хименес (75-я, 90+1), Игор Ангуло (87-я, пенальти). У проигравших голами отметились Павел Брозек (3-я), Чука (58-я).
После этой игры краковский клуб с 11 очками осел на последнем, 16-м месте в таблице, а «Гурник» с отрывом на девять пунктов расположился на 12-й позиции.
О переходе Жукова «Висла» объявила 27 ноября. Играть в официальных матчах за новый клуб
После объявления трансфера Жуков объяснил решение уехать в Европу. В свою очередь, «Кайрат» пожелал ему удачи в карьере, а сам футболист поблагодарил алматинцев за три сезона.