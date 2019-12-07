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12:45 (мск), источник: Vesti.kz

Новый клуб футболиста сборной Казахстана проиграл матч чемпионата с шестью голами

Краковская «Висла», которая недавно подписала полузащитника сборной Казахстана Георгия Жукова, проиграла в чемпионате Польши, передает корреспондент Vesti.kz.

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В рамках 18-го тура «Висла» в гостях уступила «Гурнику» — 2:4, хотя в ходе встречи дважды вела в счете. У победителей отличились Лукаш Вольштынски (56-я), Хесус Хименес (75-я, 90+1), Игор Ангуло (87-я, пенальти). У проигравших голами отметились Павел Брозек (3-я), Чука (58-я).

Во время загрузки произошла ошибка.

После этой игры краковский клуб с 11 очками осел на последнем, 16-м месте в таблице, а «Гурник» с отрывом на девять пунктов расположился на 12-й позиции.

О переходе Жукова «Висла» объявила 27 ноября. Играть в официальных матчах за новый клуб экс-хавбек «Кайрата» сможет только в феврале, когда чемпионат Польши вернется после зимней паузы.

После объявления трансфера Жуков объяснил решение уехать в Европу. В свою очередь, «Кайрат» пожелал ему удачи в карьере, а сам футболист поблагодарил алматинцев за три сезона.

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