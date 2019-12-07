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13:12 (мск), источник: Vesti.kz

Не пустивший «Астану» в групповой этап ЛЧ тренер стал зарабатывать в АПЛ больше Клоппа

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс продлил контракт с клубом до 2025 года, сообщает Eurosport со ссылкой на британские СМИ.

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Источник: AP 2019

По данным The Sun, зарплата Роджерса в «Лестере» увеличилась вдвое: с пяти миллионов фунтов (5,9 миллиона евро) в год до десяти миллионов фунтов (11,8 миллиона евро). Теперь Брендан зарабатывает больше, чем главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, годовой оклад немца — 7,5 миллиона фунтов (8,9 миллиона евро).

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Самый высокооплачиваемый тренер АПЛ — Хосеп Гвардиола из «Манчестер Сити». Пеп зарабатывает 20 миллионов фунтов в год, 1,6 миллиона в месяц, 54 тысячи в день и 38 фунтов в минуту.

«Ливерпуль» Клоппа лидирует в АПЛ-2019/20 с 43 очками, «Лестер» Роджерса идет вторым (35 баллов), «Манчестер Сити» Гвардиолы — третьим (32).

Отметим, что Роджерс у руля шотландского «Селтика» не пустил «Астану» в групповой этап Лиги чемпионов-2017/18, победив в раунде плей-офф (5:0, 3:4). После этого поражения казахстанский клуб выступал в группе А Лиги Европы.

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