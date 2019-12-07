Не пустивший «Астану» в групповой этап ЛЧ тренер стал зарабатывать в АПЛ больше Клоппа
Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс продлил контракт с клубом до 2025 года, сообщает Eurosport со ссылкой на британские СМИ.
Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс продлил контракт с клубом до 2025 года, сообщает Eurosport со ссылкой на британские СМИ.
По данным The Sun, зарплата Роджерса в «Лестере» увеличилась вдвое: с пяти миллионов фунтов (5,9 миллиона евро) в год до десяти миллионов фунтов (11,8 миллиона евро). Теперь Брендан зарабатывает больше, чем главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, годовой оклад немца — 7,5 миллиона фунтов (8,9 миллиона евро).
Самый высокооплачиваемый тренер АПЛ — Хосеп Гвардиола из «Манчестер Сити». Пеп зарабатывает 20 миллионов фунтов в год, 1,6 миллиона в месяц, 54 тысячи в день и 38 фунтов в минуту.
«Ливерпуль» Клоппа лидирует в АПЛ-2019/20 с 43 очками, «Лестер» Роджерса идет вторым (35 баллов), «Манчестер Сити» Гвардиолы — третьим (32).
Отметим, что Роджерс у руля шотландского «Селтика» не пустил «Астану» в групповой этап Лиги чемпионов-2017/18, победив в раунде